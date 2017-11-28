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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Врачи Приморья: с диагнозом ВИЧ жить можно долго

Во Владивостоке рассказали правду о людях с непростым диагнозом.

Борьба с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) давно перестала быть чисто медицинским вопросом. Всё большую актуальность приобретают социальные аспекты этой проблемы. Об этом говорили накануне, 27 ноября, в ходе круглого стола, посвящённого Всемирному дню борьбы со СПИД, во Владивостокском клинико-диагностическом центре.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», по официальным данным, в Приморье в настоящее время зарегистрировано более 9800 человек с диагнозом ВИЧ. В 2016 году было зарегистрировано 1030 новых вирусоносителей, за истекший период 2017 года — ещё 935 инфицированных.

Однако специалисты предпочитают оперировать не абсолютными показателями, а относительными, говоря о количестве инфицированных на одну тысячу населения (так называемая поражённость населения). Среднероссийский показатель поражённости ВИЧ — 0,59. В Приморье этот показатель поставляет 0,5%. Казалось бы, в Приморском крае всё не так плохо — особенно на фоне регионов, где этот показатель достиг 2%. Тем менее, в Находке этот показатель составляет 0,77, а во Владивостоке — 0,55.

По словам специалистов, несмотря на всю опасность этого вируса и вызываемого им заболевания, ВИЧ и СПИД по факту давно перестали быть «чумой двадцатого века», какими их изображали ранее, главным образом, от недостатка информации по этой теме. При правильной терапии, и главное, правильном отношении пациента, ВИЧ является хроническим заболеванием, которое можно успешно контролировать. При таком подходе люди с ВИЧ-инфекцией способны полноценно жить долгие годы, не представляя никакой опасности для окружающих.

«В наше время дискриминация ВИЧ-инфицированных представляет едва ли не большую проблему, чем само заболевание, — считает специалист по борьбе по СПИД и инфекционными заболеваниями краевой клинической больницы № 2 Елена Войтовская. — До сих пор в обществе к таким людям зачастую относятся с предубеждением. Нередко люди вынуждены скрывать свой диагноз из боязни потерять работу или семью».

По словам Войтовской, только в очень ограниченном перечне случаев руководство имеет право требовать от сотрудников медицинскую справку с результатами анализа на ВИЧ. Это очень ограниченный перечень профессий. В остальных случаях такие требования незаконны. Но ситуацию осложняет то, что люди с таким диагнозом, как правило не хотят огласки, и в случае нарушения их прав далеко не все они готовы отстаивать их в суде.

«В России были прецеденты, когда люди с выигрывали судебные дела по закону о врачебной тайне и добивались серьёзных денежных компенсаций. В Приморье таких случаев ещё не было. Закон о врачебной тайне касается не только врачей, но и всех, кто в силу своих должностных полномочий, например, узнал не только о диагнозе, но о самом факте обращения в соответствующее лечебное учреждение. Это должен знать каждый гражданин» — добавила специалист.

Как уже говорилось выше, в случае, если ВИЧ-инфицированный гражданин получает соответствующую терапию, он может жить практически полноценной жизнью. У остальных приморцев есть возможность в любой момент пройти анонимное добровольное тестирование на СПИД в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края».

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