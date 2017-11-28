Врачи Приморья: с диагнозом ВИЧ жить можно долго
Во Владивостоке рассказали правду о людях с непростым диагнозом.
Во Владивостоке рассказали правду о людях с непростым диагнозом.
Борьба с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) давно перестала быть чисто медицинским вопросом. Всё большую актуальность приобретают социальные аспекты этой проблемы. Об этом говорили накануне, 27 ноября, в ходе круглого стола, посвящённого Всемирному дню борьбы со СПИД, во Владивостокском
Однако специалисты предпочитают оперировать не абсолютными показателями, а относительными, говоря о количестве инфицированных на одну тысячу населения (так называемая поражённость населения). Среднероссийский показатель поражённости ВИЧ — 0,59. В Приморье этот показатель поставляет 0,5%. Казалось бы, в Приморском крае всё не так плохо — особенно на фоне регионов, где этот показатель достиг 2%. Тем менее, в Находке этот показатель составляет 0,77, а во Владивостоке — 0,55.
По словам специалистов, несмотря на всю опасность этого вируса и вызываемого им заболевания, ВИЧ и СПИД по факту давно перестали быть «чумой двадцатого века», какими их изображали ранее, главным образом, от недостатка информации по этой теме. При правильной терапии, и главное, правильном отношении пациента, ВИЧ является хроническим заболеванием, которое можно успешно контролировать. При таком подходе люди с
«В наше время дискриминация
«В России были прецеденты, когда люди с выигрывали судебные дела по закону о врачебной тайне и добивались серьёзных денежных компенсаций. В Приморье таких случаев ещё не было. Закон о врачебной тайне касается не только врачей, но и всех, кто в силу своих должностных полномочий, например, узнал не только о диагнозе, но о самом факте обращения в соответствующее лечебное учреждение. Это должен знать каждый гражданин» — добавила специалист.
Как уже говорилось выше, в случае, если