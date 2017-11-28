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09:44 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге откроется центр имени Дмитрия Лихачева

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Центр имени академика Дмитрия Лихачева откроется во вторник в особняке Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Александра Говорунова.

Источник: РИА Новости

Российский ученый-литературовед и общественный деятель, академик РАН Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1906 года в Санкт-Петербурге. Открытие центра приурочено ко дню рождения академика.

«В центре представлена мемориальная экспозиция, посвященная основным этапам жизни и деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева — выдающегося ученого-филолога, историка русской литературы, общественного деятеля, защитника культурных ценностей нашей страны, градозащитника, столь много сделавшего для сохранения исторического Петербурга», — говорится в сообщении.

Планируется, что в центре будут проходить встречи, творческие вечера, конференции и круглые столы, посвященные проблемам сохранения культурно-исторического наследия России, духовно-нравственного воспитания, бережного отношения к окружающей среде.

Как сообщает Государственный музей истории Санкт-Петербурга, в мемориальной экспозиции центра будут представлены документы, книги и личные вещи Дмитрия Лихачева, переданные родственниками ученого в фонды музея.

«Здесь можно увидеть письменный стол и кресло из домашнего рабочего кабинета Дмитрия Сергеевича Лихачева, докторские мантии Оксфордского и Карлова университетов, аттестат старшего научного сотрудника по специальности “литературоведение” (1949), диплом доктора филологических наук (1948), медали “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945”, значок “Народный депутат СССР” (1989). А также многочисленные фотографии», — говорится в сообщении.

В экспозиции также представлены детские фотографии, портреты его родителей, супруги, дочерей и внуков. Среди них портрет 1929 года, на котором Лихачев с родителями и братом Юрием во время свидания в Соловецком лагере. Также в экспозиции фотопортреты Лихачева, сделанные в период с конца 1940-х до 1990-х годов. «Д. С. Лихачев общался со многими выдающимися людьми своего времени. На фотографиях 1980−1990-х годов академик запечатлен с писателями В. Г. Распутиным и Д. А. Граниным, историком Л. Н. Гумилевым, литературоведом Ю. М. Лотманом. Уникальна фотография, сделанная в 1986 году в Ватикане на встрече Д. С. Лихачева с Папой Римским Иоанном-Павлом II», — отмечают в музее.

Дмитрий Лихачев (1906−1999) — выдающийся ученый-филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН. Автор около 500 научных и множества публицистических трудов. Внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. На протяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности.

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