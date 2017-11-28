В Санкт-Петербурге откроется центр имени Дмитрия Лихачева
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Центр имени академика Дмитрия Лихачева откроется во вторник в особняке Румянцева на Английской набережной в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Центр имени академика Дмитрия Лихачева откроется во вторник в особняке Румянцева на Английской набережной в
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«В центре представлена мемориальная экспозиция, посвященная основным этапам жизни и деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева — выдающегося
Как сообщает Государственный музей истории
«Здесь можно увидеть письменный стол и кресло из домашнего рабочего кабинета Дмитрия Сергеевича Лихачева, докторские мантии Оксфордского и Карлова университетов, аттестат старшего научного сотрудника по специальности “литературоведение” (1949), диплом доктора филологических наук (1948), медали “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945”, значок “Народный депутат СССР” (1989). А также многочисленные фотографии», — говорится в сообщении.
В экспозиции также представлены детские фотографии, портреты его родителей, супруги, дочерей и внуков. Среди них портрет 1929 года, на котором Лихачев с родителями и братом Юрием во время свидания в Соловецком лагере. Также в экспозиции фотопортреты Лихачева, сделанные в период с конца 1940-х до 1990-х годов. «Д. С. Лихачев общался со многими выдающимися людьми своего времени. На фотографиях 1980−1990-х годов академик запечатлен с писателями В. Г. Распутиным и Д. А. Граниным, историком Л. Н. Гумилевым, литературоведом Ю. М. Лотманом. Уникальна фотография, сделанная в 1986 году в Ватикане на встрече Д. С. Лихачева с Папой Римским
Дмитрий Лихачев (1906−1999) — выдающийся