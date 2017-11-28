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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупный город Приморья может замерзнуть из-за энергетиков

О введении режима экономии топлива на аппаратном совещании сообщил руководитель Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Артем Федяев, информирует Deita. ru со ссылкой на администрацию Находки.

Источник: РИА "Новости"

Это обязывает местное подразделение компании снизить параметры теплоносителя на котельных до значений, позволяющих обеспечить минимально допустимую температуру воздуха в жилых помещениях и объектах социальной сферы.

Спецкомиссия займется отслеживанием температуры в детских садах, школах, учреждениях культуры, здравоохранения, соцзащиты и в жилых зданиях. Информация обо всех случаях «недотопа» будет поступать главе Находки, в прокуратуру города и врио Губернатора Приморского края Андрею Тарасенко.

Напомним, сложная ситуация с отоплением сложилась и в Дальнегорске — как сообщало Deita.ru, люди буквально мёрзли в квартирах. В школах продолжительность уроков сократили, в детских садах так же было холодно. Как сообщает корреспондент агентства, вчера поздно вечером в квартирах дальнегорцев, наконец, потеплело.

Михаил Грач.

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