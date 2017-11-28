Около двух тысяч танцоров будут соревноваться в Хабаровске
Международный фестиваль хореографического искусства стран
Международный фестиваль хореографического искусства стран
За победу будут бороться 79 коллективов — около двух тысяч человек. Они представят номера в различных жанрах: народный и
Одним их членов жюри станет испанская преподавательница, хореограф Бланка Пердигер Сивера.
Фестиваль пройдет с 5 по 8 декабря. Конкурсные просмотры состоятся в краевом музыкальном театре. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на