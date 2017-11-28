Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Около двух тысяч танцоров будут соревноваться в Хабаровске

Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» проведут в Хабаровске.

За победу будут бороться 79 коллективов — около двух тысяч человек. Они представят номера в различных жанрах: народный и народно-стилизованный танцы, современная хореография, классический танец, эстрадный и уличные танцы.

Одним их членов жюри станет испанская преподавательница, хореограф Бланка Пердигер Сивера.

Фестиваль пройдет с 5 по 8 декабря. Конкурсные просмотры состоятся в краевом музыкальном театре. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Полицейского, которого застали в нелегальном казино, арестовали в Хабаровске
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь