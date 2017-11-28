На Тайване обнаружили «самую сексуальную в мире медсестру»

25-летняя девушка прославилась на Тайване после того, как выложила в Instagram снимки в розовом медицинском халате. Ее фотографии широко разошлись по сети, а восторженные поклонники начали писать, что она самая красивая медсестра на свете.

Чэнь не скрывает, что ей очень приятно внимание, несмотря на наличие у нее молодого человека. Вся ситуация кажется ей забавной. «Не могу поверить, что они считают меня самой красивой медсестрой на свете. Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят», — призналась она. Чэнь добавила, что очень любит свою работу, а больше всего ей нравится отбеливать пациентам зубы.