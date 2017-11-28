В Комсомольске пациентка отсудила у стоматологии больше ста тысяч рублей
Молодая женщина лишилась нескольких зубов без медицинских показаний.
Молодая женщина лишилась нескольких зубов без медицинских показаний.
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По мнению экспертов, изучивших документацию и снимки, работники клиники необоснованно удалили девушке два жевательных зуба, которые можно было вылечить. Кроме того, в процессе устранения недостатков лечения, истица испытывала сильную физическую боль, в связи с чем попросила стоматолога депульпировать четыре зуба. Врачи провели манипуляцию в отсутствии показаний, не объяснив клиентке негативные последствия операции. По словам экспертов, в будущем с высокой долей вероятности девушке грозит артрит или артроз.
Несмотря на серьёзные негативные последствия лечения, пациентка не сразу добилась компенсации. Клиника отказалась возвращать деньги за некачественно оказанные услуги. Тогда девушка, обратившись в суд, потребовала помимо возмещения суммы, оплаченной по договору, взыскать расходы по установке импланта, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Приведённые факты суд первой инстанции не впечатлили — он лишь частично удовлетворил требования истицы, существенно снизив размеры всех дополнительных выплат. С этим решением не согласились ни пострадавшая девушка, ни прокурор.
Поданная апелляция возымела эффект — судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда увеличила почти в два раза сумму неустойки и более чем в три раза — компенсацию морального вреда, который составил более 90 тысяч рублей. Штраф, взысканный с клиники в пользу девушки, увеличен больше чем в четыре раза.