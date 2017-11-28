Монтаж главной городской елки полным ходом идет во Владивостоке

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Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Монтаж главной елки города полным ходом идет на центральной площади Владивостока. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока. Специалисты уже полностью смонтировали каркас, начали прикреплять «хвою» и светодиодные украшения. Закончить все работы по установке рабочие должны уже на этой неделе.

«Елка светодинамическая, то есть в каждую ветку встроена гирлянда, запрограммированная на определенный узор, который дополняют светодиодные консоли, — рассказал инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции “Green trees” Валерий Ролдугин. — Украшения выполнены в русском стиле».

Макушку главного новогоднего атрибута Приморья венчает звезда.

Кроме елки на центральной площади традиционно будет смонтирован зимний городок. Горка, фотозоны, светодиодные конструкции и арт-объекты из дерева. Их монтаж начнется в ближайшее время.

Напомним, в этом году создавать новогоднее настроение в городе будут восемь нарядных ёлок. Ёлочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).