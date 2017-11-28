Монтаж главной городской елки полным ходом идет во Владивостоке
Специалисты уже полностью смонтировали каркас, начали прикреплять «хвою» и светодиодные украшения (ФОТО).
Специалисты уже полностью смонтировали каркас, начали прикреплять «хвою» и светодиодные украшения (ФОТО).
Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.
Монтаж главной елки города полным ходом идет на центральной площади Владивостока. Как сообщили ИА PrimaMedia в
«Елка светодинамическая, то есть в каждую ветку встроена гирлянда, запрограммированная на определенный узор, который дополняют светодиодные консоли, — рассказал инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции “Green trees” Валерий Ролдугин. — Украшения выполнены в русском стиле».
Макушку главного новогоднего атрибута Приморья венчает звезда.
Кроме елки на центральной площади традиционно будет смонтирован зимний городок. Горка, фотозоны, светодиодные конструкции и
Напомним, в этом году создавать новогоднее настроение в городе будут восемь нарядных ёлок. Ёлочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).
Кроме того, некоторые торговые центры города уже установили свои елки.