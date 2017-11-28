Трамп пошутил над Покахонтас во время приема индейцев

Источник: AP 2017

На церемонии в Белом доме чествовали индейцев Навахо, служивших в армии в качестве code talkers (шифровальщиков-переводчиков) во время Второй мировой войны.

«Вы были на этой земле намного раньше нас. Хотя у нас есть представитель в Конгрессе, которая, как говорят, тоже здесь давно. Ее зовут Покахонтас», — сказал Трамп на фоне смущенного молчания присутствующих.

Дональд Трамп нередко подкалывает Элизабет Уоррен, которую он прозвал «Покахонтас» (индейская принцесса из мультфильма), поскольку сенатор утверждает, что имеет индейские корни, хотя Трамп это опровергает. Сама сенатор позднее обвинила Трампа в расизме.

Официальный представитель президента Сара Сандерс не увидела ничего оскорбительного и расистского в произнесенном прозвище. По ее словам, оскорбительным является то, что сенатор вводит всех в заблуждение по поводу своих корней, используя это в карьерных целях.