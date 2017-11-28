Трамп пошутил над Покахонтас во время приема индейцев
Президент США Дональд Трамп удивительным образом упомянул Покахонтас, прозвище, данное им сенатору демократу Элизабет Уоррен, во время приема ветеранов войны из числа индейцев, сообщает AFP.
Президент США Дональд Трамп удивительным образом упомянул Покахонтас, прозвище, данное им сенатору демократу Элизабет Уоррен, во время приема ветеранов войны из числа индейцев, сообщает AFP.
На церемонии в Белом доме чествовали индейцев Навахо, служивших в армии в качестве code talkers (шифровальщиков-переводчиков) во время Второй мировой войны.
«Вы были на этой земле намного раньше нас. Хотя у нас есть представитель в Конгрессе, которая, как говорят, тоже здесь давно. Ее зовут Покахонтас», — сказал Трамп на фоне смущенного молчания присутствующих.
Дональд Трамп нередко подкалывает Элизабет Уоррен, которую он прозвал «Покахонтас» (индейская принцесса из мультфильма), поскольку сенатор утверждает, что имеет индейские корни, хотя Трамп это опровергает. Сама сенатор позднее обвинила Трампа в расизме.
Официальный представитель президента Сара Сандерс не увидела ничего оскорбительного и расистского в произнесенном прозвище. По ее словам, оскорбительным является то, что сенатор вводит всех в заблуждение по поводу своих корней, используя это в карьерных целях.
Во время Второй мировой войны американская армия использовала сотни индейцев из различных племен в качестве радистов и переводчиков, поскольку их языки так и не смогли расшифровать немцы и японцы.