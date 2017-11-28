Имя «Мисс Дальний Восток 2017» назвали в Хабаровске
За право носить почетный титул соревновались 16 девушек.
За право носить почетный титул соревновались 16 девушек.
Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.
В Хабаровске завершился один из самых масштабных конкурсов красоты Дальнего Востока. Шестнадцать прекрасных девушек, представляющих разные города региона, соревновались за право обладать почетным титулом «Мисс Дальний Восток 2017», сообщила ИА AmurMedia
Коронация победительницы, состоявшаяся в зале приемов Ball Room конного клуба «Арагон», стала финальной точкой масштабного события, к которой участницы проекта, организованного Дальневосточным театром моды Анны Карпусь и кластером «Сектор 38», готовились больше месяца. Позади остались долгие репетиции, примерки, фотосессии, и вот, 26 ноября, перед публикой и почтенным жюри по красной ковровой дорожке прошли истинные леди, каждая из которых была достойна победы.
Благодаря
Все без исключения девушки получили подарки от партнеров конкурса «Мисс Дальний Восток 2017», и, более того, некоторые компании учредили собственные специальные номинации, чтобы наградить особенно понравившихся им участниц. Так, «Мисс ХК «Амур» стала Надежда Ясина. «Мисс Образ» — Евгения Московская, «Мисс ISTA» — Юлия Мартынова. Титул «Мисс SKY» получила Алиса Садковская, а «Мисс «Образ Жизни» — Елизавета Братченко.
Что касается ключевых пяти номинаций, то они распределились так:
«Мисс зрительский симпатий» — Ксения Попова (г. Якутск).
«Мисс Хабаровский край» — Юлия Мартынова (г. Хабаровск).
«Вторая вице мисс Дальний Восток 2017» — Елизавета Кот (г. Петропавловск-Камчатский).
«Первая вице мисс Дальний Восток 2017» — Надежда Ясина (г. Владивосток).
«Мисс Дальний Восток 2017» — Елизавета Братченко (г. Хабаровск).
Коронация победительницы, которую провела Ксения Новачук, «Мисс Дальний Восток 2016», стала блистательным завершением чудесного вечера, а Елизавета Братченко, как того требует полученный ею почетный титул «Мисс Дальний Восток 2017», представит наш регион на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия».
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА «МИСС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2017»:
Дальневосточный театр моды Анны Карпусь, кластер «Сектор 38».
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
MAVI, YAYA, WELL RUN, магазин нижнего белья «Офелия»,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Генеральный глянец — журнал «Лучшее в Хабаровске»,
О КОНКУРСЕ.
Региональный конкурс «Мисс Дальний Восток» — уникальный проект, ставший достоянием Дальнего Востока. Организаторам удалось реализовать идею представления жителям региона девушек, стремящихся к самосовершенствованию, вызывающих у зрителей восхищение и восторг своей красотой, грацией, изяществом и талантами. Главные награды конкурса — титулы «Мисс Дальний Восток», «Мисс Хабаровский край».
Только у «Мисс Дальний Восток» есть эксклюзивные права представления региона на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия», что подчеркивает уровень доверия к проекту и высокой компетенции организаторов.