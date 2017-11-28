Имя «Мисс Дальний Восток 2017» назвали в Хабаровске

Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.

В Хабаровске завершился один из самых масштабных конкурсов красоты Дальнего Востока. Шестнадцать прекрасных девушек, представляющих разные города региона, соревновались за право обладать почетным титулом «Мисс Дальний Восток 2017», сообщила ИА AmurMedia PR-менеджер Дальневосточного театра моды Екатерина Пятковская.

Коронация победительницы, состоявшаяся в зале приемов Ball Room конного клуба «Арагон», стала финальной точкой масштабного события, к которой участницы проекта, организованного Дальневосточным театром моды Анны Карпусь и кластером «Сектор 38», готовились больше месяца. Позади остались долгие репетиции, примерки, фотосессии, и вот, 26 ноября, перед публикой и почтенным жюри по красной ковровой дорожке прошли истинные леди, каждая из которых была достойна победы.

Благодаря фэшн-партнерам проекта, каждое появление девушек было незабываемым. Открыл светский вечер показ нежнейших дизайнерских платьев от HelloDress. Для визитки-представления конкурсанткам выбрали модный образ в бутике брендовой одежды YAYA. Очаровательным получился выход участниц в будуарной коллекции от магазина нижнего белья «Офелия». А на церемонии награждения девушки предстали перед зрителями в роскошных вечерних платьях от Vaskevich Studio.

Все без исключения девушки получили подарки от партнеров конкурса «Мисс Дальний Восток 2017», и, более того, некоторые компании учредили собственные специальные номинации, чтобы наградить особенно понравившихся им участниц. Так, «Мисс ХК «Амур» стала Надежда Ясина. «Мисс Образ» — Евгения Московская, «Мисс ISTA» — Юлия Мартынова. Титул «Мисс SKY» получила Алиса Садковская, а «Мисс «Образ Жизни» — Елизавета Братченко.

Что касается ключевых пяти номинаций, то они распределились так:

«Мисс зрительский симпатий» — Ксения Попова (г. Якутск).

«Мисс Хабаровский край» — Юлия Мартынова (г. Хабаровск).

«Вторая вице мисс Дальний Восток 2017» — Елизавета Кот (г. Петропавловск-Камчатский).

«Первая вице мисс Дальний Восток 2017» — Надежда Ясина (г. Владивосток).

«Мисс Дальний Восток 2017» — Елизавета Братченко (г. Хабаровск).

Коронация победительницы, которую провела Ксения Новачук, «Мисс Дальний Восток 2016», стала блистательным завершением чудесного вечера, а Елизавета Братченко, как того требует полученный ею почетный титул «Мисс Дальний Восток 2017», представит наш регион на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия».

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА «МИСС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2017»:

Дальневосточный театр моды Анны Карпусь, кластер «Сектор 38».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

MAVI, YAYA, WELL RUN, магазин нижнего белья «Офелия», фитнес-клуб SKY, свадебный салон Vaskevich, центр эстетической медицины и красоты «МЕДЭСТ"™, ювелирный дом ISTA, Paragon Travel, White&Smile Internation, массажный салон Sezam, Beauty Style Khv, SushiMAN, школа макияжа «Образ», студия Юлии Телегиной, сеть шоурумов Queen Khv, отель «Парус», бутик Bon Vin, ЧОП «Дельта», Hellodress.Khv.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Генеральный глянец — журнал «Лучшее в Хабаровске», медиа-агентство Geometria.Ru, Night Life Khabarovsk, журнал «Образ жизни», Present-dv. Ru, Habinfo.Ru, газета «Антенна», газета «Хабаровский экспресс», агентство AmurMedia.Ru, газета «Аргументы и Факты», Hab.Aif.Ru, телеканал «ТВ 6».

О КОНКУРСЕ.

Региональный конкурс «Мисс Дальний Восток» — уникальный проект, ставший достоянием Дальнего Востока. Организаторам удалось реализовать идею представления жителям региона девушек, стремящихся к самосовершенствованию, вызывающих у зрителей восхищение и восторг своей красотой, грацией, изяществом и талантами. Главные награды конкурса — титулы «Мисс Дальний Восток», «Мисс Хабаровский край».