Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
СМИ: Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10Самые дорогие в мире картины
04:18 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пригласили на бесплатную выставку в коммуналке

Музейный центр «Площадь Мира» присоединился к акции «Щедрый вторник» ­— Всемирному дню благотворительности.

Музейный центр «Площадь Мира» присоединился к акции «Щедрый вторник» ­— Всемирному дню благотворительности. Она состоится в России уже второй раз.

Сегодня с 11:00 до 19:00 проект «Музей революции» будет открыт для свободного посещения. Он объединяет две параллельно сосуществующие выставки: «В зазорах идеологии» (посвященная поиску личности в официальной истории) и «Советская изнанка» (показывающая быт и повседневность советского человека).

Сегодня же в 16:00 пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Советская изнанка». В музее рассказывают:

«Это технический коридор про бытовую повседневность в СССР. Тут всё буквально забито вещами, витринами служит тотальная инсталляция из зависших над полом шкафов и стенок. Загроможденная коммунальная квартира продолжается в большом семейном Альбоме рядовых жителей ХХ века, представляющем “другую историю”, и выходит в позднесоветский период роскоши, дефицита и свободы».

Кроме того, 28 ноября — последний вторник месяца, поэтому действуют также обычные льготы для посещения Музейного центра. Бесплатно посетить весь музей в этот день могут лица до 18 лет, студенты, многодетные семьи. Кроме «Музея революции», сейчас работает XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» (основной проект и спецпроект из Ельцин Центра «Август 91-го. Люди на площади»), а также выставка «Горизонт событий», посвященная 30-летию музея.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Горячая линия по отоплению и застройка центра: среда в Красноярске
Директора «Аэропортов Красноярья» заподозрили во взятках на 2...
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь