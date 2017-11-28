Красноярцев пригласили на бесплатную выставку в коммуналке

Музейный центр «Площадь Мира» присоединился к акции «Щедрый вторник» ­— Всемирному дню благотворительности. Она состоится в России уже второй раз.

Сегодня с 11:00 до 19:00 проект «Музей революции» будет открыт для свободного посещения. Он объединяет две параллельно сосуществующие выставки: «В зазорах идеологии» (посвященная поиску личности в официальной истории) и «Советская изнанка» (показывающая быт и повседневность советского человека).

Сегодня же в 16:00 пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Советская изнанка». В музее рассказывают:

«Это технический коридор про бытовую повседневность в СССР. Тут всё буквально забито вещами, витринами служит тотальная инсталляция из зависших над полом шкафов и стенок. Загроможденная коммунальная квартира продолжается в большом семейном Альбоме рядовых жителей ХХ века, представляющем “другую историю”, и выходит в позднесоветский период роскоши, дефицита и свободы».