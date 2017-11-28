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04:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край стал самым трезвым регионом Дальнего Востока

Субъект вошёл ТОП-50 малопьющих территорий России.

Источник: Reuters

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания провели экспертно-аналитическое исследование и составили рейтинг трезвости регионов за 2017 год. Хабаровский край единственный из дальневосточных территорий вошёл в ТОП-50.

В тройке лидеров оказалась Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Хабаровский занял 38 место, улучшив прошлогодний результат на 29 позиций. Показатель трезвости региона составил 34,49. Другие субъекты Дальнего Востока оказались ниже 50-го места: 57-е заняла Еврейская автономная область, Приморье заняло 65-е место, строчкой ниже расположилась Камчатка, Сахалин оказался на 69 месте. Амурская область и вовсе попала в число аутсайдеров.

Рейтинг составили, чтобы улучшить эффективность государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголя, по профилактике алкоголизма среди населения, а также по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. Итоговый балл для каждого региона вычисляли, суммируя баллы за шесть критериев оценки.

Для составления рейтинга учитывали количество умерших от отравления алкоголем, численность больных, состоящих на учёте с диагнозом «Алкоголизм и алкогольные психозы», количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, региональный объём всей проданной алкогольной продукции, количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также силу регионального антиалкогольного законодательства.

«Основная задача ежегодного “Рейтинга Трезвости Регионов — 2017” заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также её последствия в каждом из регионов нашей страны. По сути, данный рейтинг является актуальной серьёзной общественной экспертизой конкретной работы каждого из глав субъектов Российской Федерации по системной защите здоровья граждан конкретного региона от алкогольной угрозы. Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах», — отметил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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