Иркутская область оказалась «в хвосте» рейтинга трезвости регионов
Приангарье опустилось на семь пунктов по сравнению с рейтингом 2016 года.
Приангарье опустилось на семь пунктов по сравнению с рейтингом 2016 года.
Иркутская область потеряла семь пунктов в «Рейтинге трезвости регионов» за 2017 год. Топ подготовлен экспертами федерального проекта «Трезвая Россия». Таким образом, Приангарье оказалось в самом конце рейтинга — на 77-м месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) осуществили совместное
Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.
«Задачей исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма среди населения страны, а также по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, направленному на защиту здоровья граждан Российской Федерации», — сказано в пояснении к рейтингу.
Ранее аналогичные рейтинги трезвости регионов готовились, презентовались и публиковались два предыдущих года: в 2015-м и 2016-м.