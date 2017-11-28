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04:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область оказалась «в хвосте» рейтинга трезвости регионов

Приангарье опустилось на семь пунктов по сравнению с рейтингом 2016 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область потеряла семь пунктов в «Рейтинге трезвости регионов» за 2017 год. Топ подготовлен экспертами федерального проекта «Трезвая Россия». Таким образом, Приангарье оказалось в самом конце рейтинга — на 77-м месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Трезвой России».

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) осуществили совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017».

Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

«Задачей исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма среди населения страны, а также по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, направленному на защиту здоровья граждан Российской Федерации», — сказано в пояснении к рейтингу.

Ранее аналогичные рейтинги трезвости регионов готовились, презентовались и публиковались два предыдущих года: в 2015-м и 2016-м.

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