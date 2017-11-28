Стала известна дата выхода фильма «На районе» с Данилой Козловским

«Не найдя себе толкового пристанища в жизни, Вова и его лучший друг по прозвищу Киса работают на городского криминального авторитета. Они выполняют для него разные поручения — разбираются с конкурентами и незадачливыми должниками, а также шпионят за девушкой босса. Но чем дольше друзья работают на бандитов, тем больше задумываются о своем месте в жизни и о том, что их ждет в будущем. Вова решает вырваться из криминального мира, в то время как Киса начинает находить в своей работе все новые и новые плюсы. Однажды Вова отказывается выполнять очередное задание, что ставит под угрозу не только его отношения с другом, но и собственную жизнь», — так анонсируется фильм на сайте кинокомпании «Марс Медиа».