Стала известна дата выхода фильма «На районе» с Данилой Козловским
Картину, снятую во Владивостоке, выпустят в прокат в сентябре 2018 года.
Картину, снятую во Владивостоке, выпустят в прокат в сентябре 2018 года.
Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.
Криминальная драма «На районе», съемки которой проводились в 2016 году во Владивостоке, выйдет в широкий российский прокат 27 сентября 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Бюллетень Кинопрокатчика».
Напомним, фильм «На районе» Данила Козловский снимал вместе с возлюбленной Ольгой Зуевой. В киноработе актер выступает соавтором сценария, продюсером и исполняет главную роль. Его девушка — модель и уроженка столицы Приморья — является сценаристом картины и режиссером. Начались съемки в сентябре 2016 года и завершились месяц спустя .
По задумке, лента «На районе» — драма про двух
«Не найдя себе толкового пристанища в жизни, Вова и его лучший друг по прозвищу Киса работают на городского криминального авторитета. Они выполняют для него разные поручения — разбираются с конкурентами и незадачливыми должниками, а также шпионят за девушкой босса. Но чем дольше друзья работают на бандитов, тем больше задумываются о своем месте в жизни и о том, что их ждет в будущем. Вова решает вырваться из криминального мира, в то время как Киса начинает находить в своей работе все новые и новые плюсы. Однажды Вова отказывается выполнять очередное задание, что ставит под угрозу не только его отношения с другом, но и собственную жизнь», — так анонсируется фильм на сайте кинокомпании «Марс Медиа».
Напомним также, что кинокомпания «Марс Медиа», снявшая фильм «На районе» впервые в истории России получила из бюджета Приморского края субсидию на возмещение затрат, так называемый рибейт.