В Осинском районе выбрали лучшего учителя бурятского языка

Окружной конкурс «Лучший учитель родного языка» прошел в Осинском районе. Конкурс, организатором которого является администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, прошел в третий раз. Его основная цель — выявление лучших учителей родного языка и литературы УОБО, их поддержка и поощрение. В течение двух дней в Ирхидейской СОШ им. А. И. Балдунникова и в Детской школе искусств Осинского района учителя бурятского языка проводили открытые уроки, родительские собрания, писали сочинения, представляли свои творческие визитные карточки, проводили мастер-классы по внеурочному занятию.

Как отметила глава округа Марина Иванова, победитель конкурса должен стать лидером учителей родного языка Усть-Ордынского Бурятского округа, делиться опытом, стимулировать своих коллег на постоянное развитие и самосовершенствование. «Этот год стал знаковым для нас — 80-летний юбилей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. В рамках торжественных мероприятий администрация УОБО провела круглый стол, один из вопросов которого был посвящен перспективам развития бурятского языка. Правительством Иркутской области, администрацией УОБО совместно с министерством образования, институтом развития образования региона, Иркутским государственным университетом в течение 2016 года была разработана и утверждена концепция развития бурятского языка, разработаны методика преподавания этого предмета, примерная программа преподавания бурятского языка. На круглом столе мы пришли к очень важному решению — созданию учебников бурятского языка для 1−9 классов и разработке учебников для дошкольных образовательных учреждений Иркутской области», — сообщила Марина Иванова.