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04:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лично задать вопросы министру образования смогут жители Хабаровского края

«Прямая линия» с Алой Кузнецовой пройдет 29 ноября.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровском крае 29 ноября состоится «прямая линия» с министром образования и науки Аллой Кузнецовой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— «Прямая линия» будет посвящена проблемам развития системы профессионального образования в Хабаровском крае. Вопросы уже приходят к нам через социальные сети, на электронную почту и по телефону. Большую их часть я просмотрела. Очень много спрашивают о перспективах развития движения WorldSkills, перспективах трудоустройства наших выпускников, какое преимущество дает участие Хабаровского края в движении WorldSkills, как будет развиваться материальная база учреждений образования. Педагоги также присылают свои вопросы, будут ли на них распространяться меры поддержки, которые получают учителя в школах, — рассказывает министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. — Вопросов очень много, но время «прямой линии» ограничено, на все физически не успеем ответить. Но жители могут рассчитывать на ответы вне рамок «прямой линии». Общение в таком формате проводится не в первый раз. Министр образования уже отвечала на вопросы жителей летом.

 — Это полезный опыт. Таким образом мы можем отследить, где «болит». Очень много вопросов, которые подсказывают куда двигаться дальше. «Прямая линия» — своего рода общественная экспертиза нашей деятельности, — отметила Алла Кузнецова.
29 ноября, с 16:00 до 17:30 прямая линия будет транслироваться на сайте «Хабаровский край сегодня», по радио, а также на одном из местных телеканалов. Во время прямой линии задать свои вопросы любой желающий сможет по многоканальному телефону 8−800−770−73−89 и в комментариях к онлайн-трансляции.

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