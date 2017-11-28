Лично задать вопросы министру образования смогут жители Хабаровского края

— «Прямая линия» будет посвящена проблемам развития системы профессионального образования в Хабаровском крае. Вопросы уже приходят к нам через социальные сети, на электронную почту и по телефону. Большую их часть я просмотрела. Очень много спрашивают о перспективах развития движения WorldSkills, перспективах трудоустройства наших выпускников, какое преимущество дает участие Хабаровского края в движении WorldSkills, как будет развиваться материальная база учреждений образования. Педагоги также присылают свои вопросы, будут ли на них распространяться меры поддержки, которые получают учителя в школах, — рассказывает министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. — Вопросов очень много, но время «прямой линии» ограничено, на все физически не успеем ответить. Но жители могут рассчитывать на ответы вне рамок «прямой линии». Общение в таком формате проводится не в первый раз. Министр образования уже отвечала на вопросы жителей летом.