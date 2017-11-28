Представители Хабаровского края вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.

Подведены итоги заочного этапа онлайн-тестирования в рамках Всероссийского конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России». По результатам четырех дистанционных испытаний были выбраны 2700 россиян, которые станут участниками очных полуфиналов в своих федеральных округах, 99 из них — жители Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-офисе конкурса, отбор участников проходил постепенно, на очный этап конкурса вышли только те, кто показал наилучшие результаты в дистанционном туре.

Полуфинал в Дальневосточном федеральном округе пройдет с 20 по 23 декабря во Владивостоке. В ходе очного этапа эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию. Также участники узнают о мировых тенденциях в области управления, решат бизнес-кейсы и встретятся с ведущими лидерами своего округа.

По итогам окружных полуфиналов 300 самых перспективных управленцев выйдут в финал конкурса, который пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года. Всем финалистам будут вручены образовательные гранты по 1 млн рублей на повышение квалификации, а 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат возможность перенять опыт персонального наставника из числа лидеров бизнес-сообщества или из сферы государственного управления.