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05:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Представители Хабаровского края вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

На звание лучшего управленца страны претендуют 99 жителей региона.

Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.

Подведены итоги заочного этапа онлайн-тестирования в рамках Всероссийского конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России». По результатам четырех дистанционных испытаний были выбраны 2700 россиян, которые станут участниками очных полуфиналов в своих федеральных округах, 99 из них — жители Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-офисе конкурса, отбор участников проходил постепенно, на очный этап конкурса вышли только те, кто показал наилучшие результаты в дистанционном туре.

Полуфинал в Дальневосточном федеральном округе пройдет с 20 по 23 декабря во Владивостоке. В ходе очного этапа эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию. Также участники узнают о мировых тенденциях в области управления, решат бизнес-кейсы и встретятся с ведущими лидерами своего округа.

По итогам окружных полуфиналов 300 самых перспективных управленцев выйдут в финал конкурса, который пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года. Всем финалистам будут вручены образовательные гранты по 1 млн рублей на повышение квалификации, а 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат возможность перенять опыт персонального наставника из числа лидеров бизнес-сообщества или из сферы государственного управления.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Цель проекта — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

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