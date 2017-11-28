Представители Хабаровского края вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
На звание лучшего управленца страны претендуют 99 жителей региона.
На звание лучшего управленца страны претендуют 99 жителей региона.
Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.
Подведены итоги заочного этапа
Как сообщили в
Полуфинал в Дальневосточном федеральном округе пройдет с 20 по 23 декабря во Владивостоке. В ходе очного этапа эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию. Также участники узнают о мировых тенденциях в области управления, решат
По итогам окружных полуфиналов 300 самых перспективных управленцев выйдут в финал конкурса, который пройдет в Москве в
Напомним, Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Цель проекта — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных