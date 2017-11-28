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05:09 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы могут совершить экскурсии по объектам Универсиады

Для красноярцев открылись экскурсии на объекты Универсиады. Специально для желающих разработаны маршруты по уже готовым и строящимся зданиям.

Источник: Вести - Красноярск

Под арками будущего стадиона «Енисей» группа людей в касках, но это не строители, а работники сферы образования. Ранее увидеть будущую арену хоккейных баталий могли лишь ревизоры, а теперь на закрытый объект водят экскурсии и рассказывают секреты возведения спорткомплекса. Например, что длина деревянных арочных сводов ровно 99,9 метров.

Внимание к объектам зимней Универсиады-2019 в Красноярске самое пристальное. А теперь горожане смогут лично оценить качество спортивных комплексов. «Очень интересно. Открытие для меня — это люди, которые строят. Мало того что они профессионалы в своей области, они ещё и с большим рвением и энтузиазмом занимаются этим, с интересом», — отмечает методист организационно-ресурсного центра Елена Бордюгова.

«Ощущение подъёма, что всё это действительно происходит, всё развивается. Гордость появилась за Красноярск, что это действительно произойдёт», — говорит зам. заведующего детским садом Анастасия Спичкина.

Для групп гостеприимно откроют двери как ещё недостроенных объектов, так и уже завершённых. Разработаны пять различных маршрутов; в программе посещения — ледовая арена на Партизана Железняка, деревня зимней Универсиады-2019 и другие. За несколько часов группа успеет посетить от четырёх до пяти объектов. Заявки можно уже сейчас присылать в дирекцию Универсиады.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

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