Красноярцы могут совершить экскурсии по объектам Универсиады

Под арками будущего стадиона «Енисей» группа людей в касках, но это не строители, а работники сферы образования. Ранее увидеть будущую арену хоккейных баталий могли лишь ревизоры, а теперь на закрытый объект водят экскурсии и рассказывают секреты возведения спорткомплекса. Например, что длина деревянных арочных сводов ровно 99,9 метров.



Внимание к объектам зимней Универсиады-2019 в Красноярске самое пристальное. А теперь горожане смогут лично оценить качество спортивных комплексов. «Очень интересно. Открытие для меня — это люди, которые строят. Мало того что они профессионалы в своей области, они ещё и с большим рвением и энтузиазмом занимаются этим, с интересом», — отмечает методист организационно-ресурсного центра Елена Бордюгова.



«Ощущение подъёма, что всё это действительно происходит, всё развивается. Гордость появилась за Красноярск, что это действительно произойдёт», — говорит зам. заведующего детским садом Анастасия Спичкина.



Для групп гостеприимно откроют двери как ещё недостроенных объектов, так и уже завершённых. Разработаны пять различных маршрутов; в программе посещения — ледовая арена на Партизана Железняка, деревня зимней Универсиады-2019 и другие. За несколько часов группа успеет посетить от четырёх до пяти объектов. Заявки можно уже сейчас присылать в дирекцию Универсиады.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



