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05:11 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые ДВФУ примут участие в космическом эксперименте

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) станут участниками эксперимента по изучению горения, который пройдет на Международной космической станции (МКС). Как сообщает пресс-служба вуза, исследования в условиях невесомости дадут возможность получить новую информацию о структуре пламени, которая нужна для создания высокоэффективных систем сгорания с низким уровнем выбросов.

Оборудование для исследований уже доставлено на МКС, проводить эксперимент будут космонавты, а ученые получат дистанционный доступ к научной аппаратуре на станции и данным испытаний.

Как отметил руководитель теоретических работ и управления экспериментами, заведующий международной лабораторией горения и энергетики (IC&E lab) Инженерной школы ДВФУ, доктор физико-математических наук Сергей Минаев, ранее подобные исследования не проводились ни отечественными, ни зарубежными учеными. По его мнению, результаты эксперимента помогут в разработке высокоэффективных систем сгорания для применения на земле, дадут представление о том, как электрические поля влияют на процессы горения и сажеобразования.

Международная лаборатория горения и энергетики была создана в 2014 году в рамках программы «мегагрантов» под руководством известного японского ученого, почетного профессора ДВФУ Каору Марута. Она специализируется на разработке экологически чистых и эффективных методов сжигания углеводородного топлива и создании технологий горения. По словам Сергея Минаева, участие ученых вуза в экспериментах на МКС — итог почти двадцатилетней работы в области исследований горения в условиях невесомости.

Постановщиком эксперимента является Центральный научно-исследовательский институт машиностроения «Роскосмоса» при поддержке координационного научно-технического совета Федерального космического агентства по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

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