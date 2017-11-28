Ученые ДВФУ примут участие в космическом эксперименте
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) станут участниками эксперимента по изучению горения, который пройдет на Международной космической станции (МКС). Как сообщает
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) станут участниками эксперимента по изучению горения, который пройдет на Международной космической станции (МКС). Как сообщает
Оборудование для исследований уже доставлено на МКС, проводить эксперимент будут космонавты, а ученые получат дистанционный доступ к научной аппаратуре на станции и данным испытаний.
Как отметил руководитель теоретических работ и управления экспериментами, заведующий международной лабораторией горения и энергетики (IC&E lab) Инженерной школы ДВФУ, доктор
Международная лаборатория горения и энергетики была создана в 2014 году в рамках программы «мегагрантов» под руководством известного японского ученого, почетного профессора ДВФУ Каору Марута. Она специализируется на разработке экологически чистых и эффективных методов сжигания углеводородного топлива и создании технологий горения. По словам Сергея Минаева, участие ученых вуза в экспериментах на МКС — итог почти двадцатилетней работы в области исследований горения в условиях невесомости.
Постановщиком эксперимента является Центральный