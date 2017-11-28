Ученые ДВФУ примут участие в космическом эксперименте

Оборудование для исследований уже доставлено на МКС, проводить эксперимент будут космонавты, а ученые получат дистанционный доступ к научной аппаратуре на станции и данным испытаний.

Как отметил руководитель теоретических работ и управления экспериментами, заведующий международной лабораторией горения и энергетики (IC&E lab) Инженерной школы ДВФУ, доктор физико-математических наук Сергей Минаев, ранее подобные исследования не проводились ни отечественными, ни зарубежными учеными. По его мнению, результаты эксперимента помогут в разработке высокоэффективных систем сгорания для применения на земле, дадут представление о том, как электрические поля влияют на процессы горения и сажеобразования.

Международная лаборатория горения и энергетики была создана в 2014 году в рамках программы «мегагрантов» под руководством известного японского ученого, почетного профессора ДВФУ Каору Марута. Она специализируется на разработке экологически чистых и эффективных методов сжигания углеводородного топлива и создании технологий горения. По словам Сергея Минаева, участие ученых вуза в экспериментах на МКС — итог почти двадцатилетней работы в области исследований горения в условиях невесомости.