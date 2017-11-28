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05:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Парк «Динамо» украсит гигантская 23-метровая елка

В настоящее время рабочие установили железный каркас и находятся в ожидании елей.

В Хабаровске полным ходом идет установка главных новогодних елок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В понедельник рабочие приступили к монтажу конструкций на площади Ленина и в парке «Динамо». В «боевую» готовность новогодние деревья должны быть приведены ко 2 декабря.

Кстати, елка в парке «Динамо» оказалась на целых три метра выше елки, которую установили на главной площади Хабаровска. Высота железного каркаса в парке «Динамо» составила 23 метра, в то время, как на площади Ленина установлен каркас в 20 метров.
— Для елки на площади потребуется 150 елей. А для парка «Динамо» — 196 елей. Железные каркасы уже установлены, сейчас мы ожидаем, когда завезут ели, чтобы закончить работы по установке новогодних елок, — рассказывает главный специалист управления культуры Хабаровска Алексей Груздев. — После того, как в парке «Динамо» закончат монтировать елку, сразу приступим к строительству ледового городка. В первую очередь необходимо будет завести лед, снег, сделать новогоднюю иллюминацию. Между тем, хабаровчане смогут любоваться елками не только на городских улицах, но и у себя дома. Напомним, 20 декабря в городе стартует работа 200 елочных базаров.

 — В этом году на городской карте появятся несколько новых точек по продаже елок — в микрорайонах «Ореховая сопка», «Строитель» и «Флегонтова». На сегодняшний день в управление торговли поступило уже 149 заявок от предпринимателей, — говорит начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Хабаровска Лариса Колмыкова. — Каждый год в краевой центр перед праздниками завозят примерно 100 тыс елок. Везут лесных красавиц из Хабаровского края: Мухена, Нанайского и Ульчского районов, района имени Лазо и даже из Амурской области.

Кстати, те елки, которые не удастся продать, будут подарены Приамурскому зоосаду для подкормки животных.

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 Парк «Динамо» украсит гигантская 23-метровая елка
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