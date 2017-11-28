Парк «Динамо» украсит гигантская 23-метровая елка

В Хабаровске полным ходом идет установка главных новогодних елок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В понедельник рабочие приступили к монтажу конструкций на площади Ленина и в парке «Динамо». В «боевую» готовность новогодние деревья должны быть приведены ко 2 декабря.



Кстати, елка в парке «Динамо» оказалась на целых три метра выше елки, которую установили на главной площади Хабаровска. Высота железного каркаса в парке «Динамо» составила 23 метра, в то время, как на площади Ленина установлен каркас в 20 метров.

— Для елки на площади потребуется 150 елей. А для парка «Динамо» — 196 елей. Железные каркасы уже установлены, сейчас мы ожидаем, когда завезут ели, чтобы закончить работы по установке новогодних елок, — рассказывает главный специалист управления культуры Хабаровска Алексей Груздев. — После того, как в парке «Динамо» закончат монтировать елку, сразу приступим к строительству ледового городка. В первую очередь необходимо будет завести лед, снег, сделать новогоднюю иллюминацию. Между тем, хабаровчане смогут любоваться елками не только на городских улицах, но и у себя дома. Напомним, 20 декабря в городе стартует работа 200 елочных базаров.