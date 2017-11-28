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05:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 14 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ

Сильно болеют дети.

Источник: РИА "Новости"

За неделю в Иркутской области зарегистрировано 14668 случаев заболевания ОРВИ, из них 11425 среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Случаев гриппа в Приангарья не зарегистрировано. В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на не эпидемическом уровне.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что еще не поздно поставить прививку против гриппа. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

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