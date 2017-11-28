Более 14 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ
Сильно болеют дети.
Сильно болеют дети.
За неделю в Иркутской области зарегистрировано 14668 случаев заболевания ОРВИ, из них 11425 среди детей. Об этом сообщает
Случаев гриппа в Приангарья не зарегистрировано. В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на не эпидемическом уровне.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что еще не поздно поставить прививку против гриппа. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.