Более 14 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ

Источник: РИА "Новости"

За неделю в Иркутской области зарегистрировано 14668 случаев заболевания ОРВИ, из них 11425 среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Случаев гриппа в Приангарья не зарегистрировано. В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на не эпидемическом уровне.