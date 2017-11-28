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05:34 (мск), источник: Восток Медиа

Географический диктант в Хабаровском крае написали даже в заповедниках

Свои знания проверили почти четыре тысячи человек.

В Хабаровском крае географический диктант написали почти четыре тысячи человек. Знания жителей региона проверяли на 89 площадках: в библиотеках, заповедниках, молодёжных центрах, учебных и спортивных заведениях.

Как сообщает Хабаровское краевое отделение Русского географического общества, в диктанте приняли участие члены правительства края и органов местного самоуправления муниципальных районов, члены РГО, учёные, учителя, путешественники, студенты, школьники и другие жители региона.

В дальневосточной столице главной площадкой для диктанта стал филиал РАНХиГС. Туда пришли почти 400 человек, хотя помещения были рассчитаны на 285 мест. Проверку открыли министр науки и образования Хабаровского края Алла Кузнецова и председатель регионального отделения Русского географического общества Алексей Махинов.

«Очень хорошо, что с каждым годом интерес к географическому диктанту в крае растёт. По сравнению с 2015 годом в крае работало почти в 30 раз больше площадок», — отметил Алексей Махинов.

В этом году к написанию географического диктанта в Хабаровском крае подключились и заповедники. Директор «Заповедного Приамурья», член Русского географического общества Владимир Андронов не остался в стороне от проверки знаний.

«Диктант — это наглядный пример, как можно коллективно работать на пользу пополнения своих знаний. Он позволяет каждому участнику выявить пробелы и мотивирует на изучение географии», — считает Владимир Андронов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», участникам предложили 30 тестовых заданий, разделённых на три блока: знание географических понятий и терминов, работа с картами и определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Итоги географического диктанта подведут в январе 2018 года. Проверить свои знания по географии Хабаровского края и сразу получить результат можно, пройдя тест на РИА «Восток-Медиа». Нужно ответить всего на 12 вопросов об островах, горах, событиях и людях, которые делают наш край уникальным.

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