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05:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Шесть городов Иркутской области завершили благоустройство дворов и парков

Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год.

Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год. Как 27 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова на видеоселекторном совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, с благоустройством справились в Байкальске, Ангарске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Черемхове, Киренске.

В целом, по словам Руслана Болотова, полностью выполнено благоустройство 288 объектов из 336 по плану (86%). Из 292 дворов работы выполнены на 256 объектах (88%) и продолжаются на 36 (12%). Отстают Братск, Зима, Усть-Илимск и Шелехов, незавершенные работы связаны с установкой малых архитектурных форм, ограждений или освещения.

Из 37 общественных территорий работы завершены на 31 объекте (84%). Здесь отстают Усть-Илимск, Братск, Зима. В Саянске завершаются работы на дополнительной общественной территории, включенной в программу по результатам экономии средств, образовавшейся в ходе торгов.

Полностью выполнены работы в пяти парках — в Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Киренске. Продолжаются работы по установке малых архитектурных форм в парке Нижнеудинска, в парке Свирска монтируют ограждение. Все работы планируется завершить до 25 декабря текущего года. Информация о ходе реализации приоритетного проекта, в том числе в разрезе МО и объектов благоустройства, с 1 сентября 2017 года представляется в Минстрой РФ еженедельно.

Председатель регионального правительства отметил, что основная часть возникших при выполнении благоустроительных работ проблем имеет организационный характер. Их решение зависит от проведения работы на местах, от правильного планирования и слаженной работы местных администраций и всех заинтересованных лиц. «Это тем более важно учитывать, зная, что в дальнейшем программа благоустройства рассчитана на пять лет», — подчеркнул Руслан Болотов.

Михаил Мень напомнил присутствующим на селекторном совещании представителям регионов России, что очень важно обеспечить и расширять участие жителей населенных пунктов в принятии решений по благоустройству городов и поселков страны. «Только “лавочки-фонарики” становятся все менее актуальными. Опыт показывает, что проекты по благоустройству могут быть серьезными и очень качественными», — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

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