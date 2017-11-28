Шесть городов Иркутской области завершили благоустройство дворов и парков

Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год. Как 27 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова на видеоселекторном совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, с благоустройством справились в Байкальске, Ангарске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Черемхове, Киренске.

В целом, по словам Руслана Болотова, полностью выполнено благоустройство 288 объектов из 336 по плану (86%). Из 292 дворов работы выполнены на 256 объектах (88%) и продолжаются на 36 (12%). Отстают Братск, Зима, Усть-Илимск и Шелехов, незавершенные работы связаны с установкой малых архитектурных форм, ограждений или освещения.

Из 37 общественных территорий работы завершены на 31 объекте (84%). Здесь отстают Усть-Илимск, Братск, Зима. В Саянске завершаются работы на дополнительной общественной территории, включенной в программу по результатам экономии средств, образовавшейся в ходе торгов.

Полностью выполнены работы в пяти парках — в Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Киренске. Продолжаются работы по установке малых архитектурных форм в парке Нижнеудинска, в парке Свирска монтируют ограждение. Все работы планируется завершить до 25 декабря текущего года. Информация о ходе реализации приоритетного проекта, в том числе в разрезе МО и объектов благоустройства, с 1 сентября 2017 года представляется в Минстрой РФ еженедельно.

Председатель регионального правительства отметил, что основная часть возникших при выполнении благоустроительных работ проблем имеет организационный характер. Их решение зависит от проведения работы на местах, от правильного планирования и слаженной работы местных администраций и всех заинтересованных лиц. «Это тем более важно учитывать, зная, что в дальнейшем программа благоустройства рассчитана на пять лет», — подчеркнул Руслан Болотов.