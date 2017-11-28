Шесть городов Иркутской области завершили благоустройство дворов и парков
Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год.
Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год.
Шесть городов Иркутской области полностью завершили работы по благоустройству территорий на 2017 год. Как 27 ноября сообщила
В целом, по словам Руслана Болотова, полностью выполнено благоустройство 288 объектов из 336 по плану (86%). Из 292 дворов работы выполнены на 256 объектах (88%) и продолжаются на 36 (12%). Отстают Братск, Зима,
Из 37 общественных территорий работы завершены на 31 объекте (84%). Здесь отстают
Председатель регионального правительства отметил, что основная часть возникших при выполнении благоустроительных работ проблем имеет организационный характер. Их решение зависит от проведения работы на местах, от правильного планирования и слаженной работы местных администраций и всех заинтересованных лиц. «Это тем более важно учитывать, зная, что в дальнейшем программа благоустройства рассчитана на пять лет», — подчеркнул Руслан Болотов.
Михаил Мень напомнил присутствующим на селекторном совещании представителям регионов России, что очень важно обеспечить и расширять участие жителей населенных пунктов в принятии решений по благоустройству городов и поселков страны. «Только “лавочки-фонарики” становятся все менее актуальными. Опыт показывает, что проекты по благоустройству могут быть серьезными и очень качественными», — сказал министр строительства и