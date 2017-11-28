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05:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Вихоревке завершен ремонт котельной

Отопление в городе проходит в штатном режиме.

Завершены ремонтные работы в котельной «Водогрейная» г. Вихоревка Братского района Иркутской области. Об этом сообщает Министерство энергетики региона.

Сообщается, что все работы проведены в полном объеме. Котел № 7 введен в эксплуатацию с 24 ноября и с этого времени ведет постоянную, бесперебойную работу. При этом параметры теплоносителя оцениваются как нормативные, отклонений в функционировании котла не наблюдается.

Отопительный период в настоящий момент в городе проходит в штатном режиме.

Напомним, ремонтные работы были проведены в начале октября. Жители Вихоревки при этом не получали тепла меньше суток. В настоящее время также работают котлы № 4 и 6, которые были смонтированы и введены в эксплуатацию этим летом.

Корреспондент «АиФ-Иркутск» побывает в Вихоревке 2 декабря, после чего наша редакция расскажет об обстановке городе, печально известном срывами отопительного сезона. Следите за нашими новостями.

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