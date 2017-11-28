В Вихоревке завершен ремонт котельной

Завершены ремонтные работы в котельной «Водогрейная» г. Вихоревка Братского района Иркутской области. Об этом сообщает Министерство энергетики региона.

Сообщается, что все работы проведены в полном объеме. Котел № 7 введен в эксплуатацию с 24 ноября и с этого времени ведет постоянную, бесперебойную работу. При этом параметры теплоносителя оцениваются как нормативные, отклонений в функционировании котла не наблюдается.

Отопительный период в настоящий момент в городе проходит в штатном режиме.

Напомним, ремонтные работы были проведены в начале октября. Жители Вихоревки при этом не получали тепла меньше суток. В настоящее время также работают котлы № 4 и 6, которые были смонтированы и введены в эксплуатацию этим летом.