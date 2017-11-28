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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске предложили создать мемориал Дмитрия Хворостовского

Окончательное решение будет принято через несколько месяцев.

Правительство Красноярского края рассматривает несколько вариантов захоронения урны с прахом Дмитрия Хворостовского. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил построить специальный мемориальный комплекс на набережной Енисея, сообщает ТАСС.

«После кремации и передачи части праха красноярской делегации капсула будет храниться несколько месяцев, пока все вопросы не будут обдуманы и решены. Только после этого капсула будет размещена в один из выбранных объектов», — цитирует агентство врио губернатора.

Власти Красноярского края рассматривают различные варианты присвоения имени оперного певца институту искусств, а также театру оперы и балета. Есть вариант назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России.

Окончательное решение о размещении урны в Красноярске будет принято только после беседы с родными и близкими певца.

Напомним, 27 октября в Концертном зале имени Чайковского в Москве проходит гражданская панихида по оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Он умер после продолжительной болезни 22 ноября в Лондоне.

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