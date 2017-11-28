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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

2,5 млрд рублей направят на реконструкцию «тещиного языка» на трассе Иркутск — Улан-Удэ

Протяженность проектируемого участка составит 9,7 км.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объявило тендер на строительство нового участка федеральной трассы Иркутск — Улан-Удэ (Р-258 «Байкал»), который заменит сложный горный серпантин с 47 по 55 км дороги. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 2,495 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 декабря, итоги подведут 26 декабря. Деньги на строительство выделяются из федерального бюджета.

Подрядчик должен закончить работы до 30 сентября 2020 года.

Сложный участок расположен в Шелеховском районе Иркутской области, в народе получил название «тещин язык». Согласно проекту, новая трасса пройдет мимо этого участка по землям лесного фонда. Протяженность проектируемого участка составит 9,7 км.

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