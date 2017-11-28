Форум молодых миллионеров Сибири проходит в Новосибирске

Уже традиционный конгресс соберет в областной столице несколько сотен участников — это предприниматели, представители власти, новаторы и студенты. На повестке — три направления работы: бизнес в Азии, партнерство с государством и национальные технологические инициативы. В программе — круглые столы, лекции и тренинги от тех, кто уже давно заработал свой первый миллион — эксперты-управленцы и действующие бизнес-практики.

Николай Кувикин, директор компании «Айрондир»: «Главное — “смотреть в плюсы” людям, партнерам, клиентам. Приходить к согласию. Стараться строить свои дела так, чтобы каждый от этого выигрывал. И в долгосрочной перспективе вы однозначно выиграете. Не могу сказать, что “прямо завтра”, но через год-другой — точно. Вы будете просто обречены на успех».