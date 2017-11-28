Штрафы за нарушение ПДД резко выросли в Новосибирске

Источник: VN.ru

Специалисты новосибирской Госавтоинспекции надеются, что ужесточение ответственности водителей приведет к сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Напомним, что 30 октября 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым внесены поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Теперь водителю, не уступившему дорогу, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Ранее штраф составлял 1,5 тысячи рублей.

Документ подготовлен в связи с высоким уровнем аварийности на пешеходных переходах. В прошлом году было зафиксировано 18498 наездов, в них погибли 1024 человека. Отмечается, что каждая третья такая авария (37% или 7021 ДТП) произошла в темное время суток.

Неутешительны данные и за 2017 год. В России пешеходы остаются одной из самых незащищенных категорий участников дорожного движения, а число погибших под колесами машин по-прежнему велико. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РФ. Так, количество происшествий, в которых пострадали люди, возросло на 17,4% (28886), число погибших — на 24% (351) и раненых — на 15,4% (2674).

Почти 70% пешеходов погибли вне переходов в темное время суток, из них две трети — в сложных метеорологических условиях. Наибольшее количество наездов по времени суток приходится на период с 7 до 9 утра и с 13 до 22 часов, с пиковым значением с 17 до 22 часов, где отмечается наибольшая тяжесть последствий. Количество ДТП с участием детей-пешеходов увеличилось на 14,3% (352), число раненых — на 16,2% (358).

Новые поправки к закону начали действовать с 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Выбор штрафа в указанном диапазоне выполняет сотрудник ГИБДД. При этом он должен учесть смягчающие и отягчающие обстоятельства. Таким образом, если водитель совершил нарушение впервые, то он, также как и раньше, получит минимальный штраф в размере 1500 рублей. Ситуации, в которых пешеход имеет преимущество согласно правилам дорожного движения, можно посмотреть здесь.

Новосибирские инспекторы ДПС пока не спешат оценивать эффективность ужесточения норм ответственности водителей, однако предполагают, что повышение размера штрафа поможет остановить высокий уровень аварийности на пешеходных переходах.

«С момента вступления в силу поправок прошло всего 20 дней, и сейчас говорить о результатах преждевременно, — сказал, отвечая на вопросы корреспондента VN.ru руководитель пресс-службы отдела ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — По итогам месяца, а лучше квартала, можно будет дать по-настоящему объективную оценку».

Отметим, что в обновленной редакции ПДД есть изменения, касающиеся и самих пешеходов. Теперь они обязаны уступать дорогу транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.