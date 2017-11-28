Вайнштейн добровольно ушел из Гильдии режиссеров Америки

После громких обвинений в домогательствах и изнасилованиях в адрес Харви Вайнштейна Гильдия режиссеров Америки начала внутреннее расследование, по итогам которого продюсер мог быть исключен из организации.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался после публикации расследования The New York Times, в котором говорилось, что продюсер в течение 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми он работал. После этого свыше 80 женщин обвинили его в домогательствах.