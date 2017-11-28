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06:05 (мск), источник: Известия

Вайнштейн добровольно ушел из Гильдии режиссеров Америки

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, добровольно покинул состав Гильдии режиссеров Америки. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

Источник: AP 2017

«Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров Америки», — приводит ТАСС слова представителя объединения.

После громких обвинений в домогательствах и изнасилованиях в адрес Харви Вайнштейна Гильдия режиссеров Америки начала внутреннее расследование, по итогам которого продюсер мог быть исключен из организации.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался после публикации расследования The New York Times, в котором говорилось, что продюсер в течение 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми он работал. После этого свыше 80 женщин обвинили его в домогательствах.

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