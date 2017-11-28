В Красноярске чистят крыши домов от снега и сосулек
Работы по очистке домов начались в пятницу и продолжались все выходные.
Работы по очистке домов начались в пятницу и продолжались все выходные.
В Красноярске продолжается чистка крыш домов от наледи и снега. По состоянию на 27 ноября от ледяных наростов очищено более 60% кровель многоквартирных домов под управлением «Жилфонда». Работы по очистке домов начались в пятницу и продолжались все выходные.
Сотрудники «Жилфонда» и подрядных организаций, задействованные в высотных работах, прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности при производстве и организации таких работ. Территория, где проходят работы огораживается сигнальной лентой с выставлением предупреждающих знаков, а работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: в касках и со страхующим поясом.
Для борьбы с сосульками используются автовышки, а также привлекаются промышленные альпинисты. Всего за последние три дня для работы задействовано 30 бригад рабочих и альпинистов, а также 21 единица спецтехники. В среднем на обработку одного дома уходит от 40 минут до 1,5 часов. Также зачастую усложняет работу оставленный на придомовой территории личный автотранспорт. Полностью завершить работу планируется до конца недели.
«В понедельник работы были осложнены значительным похолоданием. Не все автовышки в силу своих конструктивных особенностей могут работать при температуре ниже 15 градусов. Поэтому работы проводились не так активно, как, например, в выходные. Тем не менее, полностью завершить работу по ликвидации сосулек планируется до конца недели», — отметил Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».