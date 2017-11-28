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06:21 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке появится скульптура первого президента Вьетнама

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Скульптура первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина появится во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Скульптура первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина появится во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации города.

В городской администрации состоялось очередное заседание совета по культуре и искусству при главе Владивостока. Провел совет заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко.

«В администрацию Владивостока с просьбой согласовать установку скульптуры первого президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Хо Ши Мина обратились генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинь, господин До Куок Вьет и депутат законодательного собрания Приморского края Анатолий Долгачев», — говорится в сообщении.

Принято решение установить скульптуру Хо Ши Мина в сквере на улице Борисенко, в районе дома номер два. На заседании было отмечено, что установка скульптуры Хо Ши Мина будет способствовать дальнейшему взаимовыгодному развитию российско-вьетнамских отношений, а также привлечению туристов из Вьетнама.

Автором скульптуры стал владивостокский скульптор Петр Чегодаев. По замыслу автора, Хо Ши Мин стоит за трибуной, его руки лежат на книге.

Хо Ши Мин в 1920—1930-е годы посещал Владивосток. В 2009 году был подписан договора об установлении побратимских отношений между городами Хошимин и Владивостоком.

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