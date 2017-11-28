Во Владивостоке появится скульптура первого президента Вьетнама
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Скульптура первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина появится во Владивостоке, сообщает
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Скульптура первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина появится во Владивостоке, сообщает
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Скульптура первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина появится во Владивостоке, сообщает
В городской администрации состоялось очередное заседание совета по культуре и искусству при главе Владивостока. Провел совет заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко.
«В администрацию Владивостока с просьбой согласовать установку скульптуры первого президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Хо Ши Мина обратились генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинь, господин До Куок Вьет и депутат законодательного собрания Приморского края Анатолий Долгачев», — говорится в сообщении.
Принято решение установить скульптуру Хо Ши Мина в сквере на улице Борисенко, в районе дома номер два. На заседании было отмечено, что установка скульптуры Хо Ши Мина будет способствовать дальнейшему взаимовыгодному развитию
Автором скульптуры стал владивостокский скульптор Петр Чегодаев. По замыслу автора, Хо Ши Мин стоит за трибуной, его руки лежат на книге.
Хо Ши Мин в 1920—1930-е годы посещал Владивосток. В 2009 году был подписан договора об установлении побратимских отношений между городами Хошимин и Владивостоком.