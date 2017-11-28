Дежурных по Байкалу ищут общественники и экологи в Иркутской области и Бурятии
Дежурных по Байкалу в разных населенных пунктах Иркутской области и Бурятии искали участники
Дежурных по Байкалу в разных населенных пунктах Иркутской области и Бурятии искали участники
Как рассказала 27 ноября 2017 года на
В этом году состоялись поездки в Слюдянку, Байкальск, Култук, Хужир, Большое Голоустное в Иркутской области и Танхое, Выдрино, Турку, Горячинск, Максимиху,
По словам Елены Твороговой, президента молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли Иркутской», партнера проекта, когда шесть лет назад стартовала первая «Байкальская экспедиция», оказалось, что уровень экологических знаний населения прибрежных районов — катастрофически низкий. Просветительская работа — одно из основных направлений проекта. «Байкальская экспедиция» сшивает интересы людей, живущих на Байкале, с интересами регионов. К примеру, регионам необходимо развитие туризма, а нужно ли это местным жителям? — сказала Елена Творогова. По ее словам, экспедиция работает только с неравнодушными людьми, готовыми сами воплощать свои проекты при поддержке ученых, экологов, общественников.
В целом для решения проблемы спирогиры «Байкальская экспедиция предлагает» систему автоматического дистанционного мониторинга береговой линии Байкала, в который будут вовлечены не только ученые, но и местные жители. Они могут выявлять динамику взаимосвязи распространения водоросли и поступления в воду биогенных элементов (фосфатов, нитратов), следить за внешним видом берегов. В исследования включились восьмиклассники школы в
Партнерами экспедиции в 2017 году являлись En+Group и фонд «Мир вокруг себя» корпорации «Сибирское здоровье». Как рассказала руководитель проектов по устойчивому развитию компании En+Group Мария Грачева, большое достижение «Байкальской экспедиции» — это вовлечение местного сообщества в анализ решения проблем, привлечение детей и молодежи.