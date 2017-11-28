Дежурных по Байкалу ищут общественники и экологи в Иркутской области и Бурятии

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Как рассказала 27 ноября 2017 года на пресс-конференции руководитель проекта Марина Рихванова, проект объединяет неравнодушных людей, которые бы следили на месте за состоянием Байкала, сообщает Агентство социальной информации.

В этом году состоялись поездки в Слюдянку, Байкальск, Култук, Хужир, Большое Голоустное в Иркутской области и Танхое, Выдрино, Турку, Горячинск, Максимиху, Усть-Баргузин в Бурятии. Там прошли просветительские встречи с местным населением, мастер-классы, разрабатывались новые проекты, объединяющие людей, живущих на берегах Байкала. Ученые биологического института МГУ и Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды (Москва) исследовали побережье на южном и среднем Байкале. И если основные итоги научной работы будут известны чуть позже, итоги работы с населением уже можно подводить.

По словам Елены Твороговой, президента молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли Иркутской», партнера проекта, когда шесть лет назад стартовала первая «Байкальская экспедиция», оказалось, что уровень экологических знаний населения прибрежных районов — катастрофически низкий. Просветительская работа — одно из основных направлений проекта. «Байкальская экспедиция» сшивает интересы людей, живущих на Байкале, с интересами регионов. К примеру, регионам необходимо развитие туризма, а нужно ли это местным жителям? — сказала Елена Творогова. По ее словам, экспедиция работает только с неравнодушными людьми, готовыми сами воплощать свои проекты при поддержке ученых, экологов, общественников.

В целом для решения проблемы спирогиры «Байкальская экспедиция предлагает» систему автоматического дистанционного мониторинга береговой линии Байкала, в который будут вовлечены не только ученые, но и местные жители. Они могут выявлять динамику взаимосвязи распространения водоросли и поступления в воду биогенных элементов (фосфатов, нитратов), следить за внешним видом берегов. В исследования включились восьмиклассники школы в Усть-Баргузине.