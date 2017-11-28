Мужчина засудил красноярскую автомойку за царапины на панели машины

Красноярский краевой суд заставил автомойку оплатить ремонт машины после некачественной уборки.

Как пояснила пресс-секретарь суда Наталья Мишанина, житель Красноярска обратился в автомойку «Сакура Моторс» с просьбой помыть свой автомобиль Kia Ceed JD внутри и снаружи. За услугу мужчина отдал 660 рублей. После полного высыхания машины, на панели приборов владелец обнаружил механические повреждения — пластик потускнел и стал более светлым. Автомобилист вынужден был обратиться к официальному дилеру «КИА-центр Красноярск» и отдал за замену панели 50,8 тыс. рублей. Собственник автомойки возместить ущерб в добровольном порядке отказался и автолюбитель подал иск в суд.

Суд изучил записи с камеры видеонаблюдения, а также назначил две судебные экспертизы. Выяснилось, что при мойке использовали средство для чистки стекол, содержащее растворитель.

«На вопрос о том, могли ли следы-потертости образоваться от воздействия стеклоочищающего средства, эксперт повторной экспертизы заключил, что для того, чтобы ответить на вопрос, необходимо проверить воздействие именно того средства, которое было применено при уборке машины, но не аналога. Примененное же работником автомойки средство для стекол, согласно его инструкции, выпускается в форме концентрата и при использовании разводится водой в определенном соотношении», — пояснила Наталья Мишанина.

Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска, так как посчитал, что мужчина не доказал факт происхождения повреждений на приборной панели. Но красноярец обжаловал это решение. Краевой суд указал, что эксперты и истец объяснили возникновение спорных повреждений, которые мужчина не мог увидеть на влажной поверхности.