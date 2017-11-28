Мужчина засудил красноярскую автомойку за царапины на панели машины
Владелец автомобиля вынужден был менять приборную панель в дилерском центре, но возместить ущерб ему отказались.
Владелец автомобиля вынужден был менять приборную панель в дилерском центре, но возместить ущерб ему отказались.
Красноярский краевой суд заставил автомойку оплатить ремонт машины после некачественной уборки.
Как пояснила
Суд изучил записи с камеры видеонаблюдения, а также назначил две судебные экспертизы. Выяснилось, что при мойке использовали средство для чистки стекол, содержащее растворитель.
«На вопрос о том, могли ли
Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска, так как посчитал, что мужчина не доказал факт происхождения повреждений на приборной панели. Но красноярец обжаловал это решение. Краевой суд указал, что эксперты и истец объяснили возникновение спорных повреждений, которые мужчина не мог увидеть на влажной поверхности.
Красноярский краевой суд взыскал с предпринимателя 78,66 тыс. рублей в пользу владельца автомобиля — возместить стоимость замены панели, вернуть деньги за мойку, а также заплатить 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 26,2 тыс. рублей в качестве штрафа. Еще 2 тыс. рублей владелец автомойки должен заплатить в доход местного бюджета.