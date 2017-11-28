Еще один активист штаба Навального в Иркутске отправился в ИВС

Активист штаба Навального в Иркутске Захар Сарапулов получил 6 суток административного ареста за организацию встречи с оппозиционером 4 ноября. Судебное заседание прошло накануне, 27 ноября. По мнению суда, встреча с Алексеем Навальным была несанкционированным митингом. Захар Сарапулов объявил голодовку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «Команда Навального — Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».