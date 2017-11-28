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06:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще один активист штаба Навального в Иркутске отправился в ИВС

Захар Сарапулов получил 6 суток административного ареста.

Источник: IrkutskMedia.ru

Активист штаба Навального в Иркутске Захар Сарапулов получил 6 суток административного ареста за организацию встречи с оппозиционером 4 ноября. Судебное заседание прошло накануне, 27 ноября. По мнению суда, встреча с Алексеем Навальным была несанкционированным митингом. Захар Сарапулов объявил голодовку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «Команда Навального — Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Свердловский районный суд дал 5 суток ареста директору ТЦ «Москва» Дмитрию Толмачеву за предоставление площадки для встречи с Алексеем Навальным. За день до этого на 7 суток был арестован координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов, организовавший эту встречу.

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