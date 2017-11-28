В красноярском зоопарке рассказали, как спасают животных от хандры

«Холодные и серые дни напоминают ежедневно “день сурка”. Животным, как и людям, тоже свойственно чувство тоски. Чтобы питомцы парка не скучали, зоологи проводят комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить жизнь животных в условиях зоопарка. Например, для крупных хищников они “усложняют добычу корма”, замораживая его в большие куски льда или подвешивая в мешках и коробках на высоту, побуждая тем самым животное “охотиться”. Мелким хищникам и приматам регулярно готовят разнообразные игрушки», — отметили в зоопарке.