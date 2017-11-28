В красноярском зоопарке рассказали, как спасают животных от хандры
Посетители парка также могут внести свой вклад.
Посетители парка также могут внести свой вклад.
Специалисты «Роева ручья» спасают животных от зимней хандры. Красноярцы также могут внести свой вклад в хорошее настроение зверей.
«Холодные и серые дни напоминают ежедневно “день сурка”. Животным, как и людям, тоже свойственно чувство тоски. Чтобы питомцы парка не скучали, зоологи проводят комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить жизнь животных в условиях зоопарка. Например, для крупных хищников они “усложняют добычу корма”, замораживая его в большие куски льда или подвешивая в мешках и коробках на высоту, побуждая тем самым животное “охотиться”. Мелким хищникам и приматам регулярно готовят разнообразные игрушки», — отметили в зоопарке.
Разнообразить жизнь животных могут и горожане. Для этого необходимо принести в парк чистые одеяла, покрывала, корзины из натуральных материалов, полиэтиленовые канистры от пищевых продуктов, а также игрушки.