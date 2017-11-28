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06:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярском зоопарке рассказали, как спасают животных от хандры

Посетители парка также могут внести свой вклад.

Специалисты «Роева ручья» спасают животных от зимней хандры. Красноярцы также могут внести свой вклад в хорошее настроение зверей.

«Холодные и серые дни напоминают ежедневно “день сурка”. Животным, как и людям, тоже свойственно чувство тоски. Чтобы питомцы парка не скучали, зоологи проводят комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить жизнь животных в условиях зоопарка. Например, для крупных хищников они “усложняют добычу корма”, замораживая его в большие куски льда или подвешивая в мешках и коробках на высоту, побуждая тем самым животное “охотиться”. Мелким хищникам и приматам регулярно готовят разнообразные игрушки», — отметили в зоопарке.

Разнообразить жизнь животных могут и горожане. Для этого необходимо принести в парк чистые одеяла, покрывала, корзины из натуральных материалов, полиэтиленовые канистры от пищевых продуктов, а также игрушки.

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