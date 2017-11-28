Торговый центр Владивостока признан одним из самых уродливых в стране

Строение владивостоского торгового центра признано одним из самых уродливых зданий в России. Рейтинг шедевров дурного вкуса появился на сайте Russia Beyond the Headlines, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Его составители выбрали десять, по их мнению безвкусных, российских зданий, построенных в России с 2000 года. В их числе оказались торговый центр Grand Furniture (Москва), театр Et Cetera (Москва), торговый центр Nautilus, отель Марриот (Сочи), бизнес-центр Ryumka (Тверь), торговый центр Fura (Кострома), торговый центр Кольцо (Казань), бизнес-центр «Санкт-Петербург Плаза», Почта России (Саранск) и торговый центр Clover House (Владивосток).

«Этот торговый центр открылся в 2007 году и быстро стал популярным среди жителей Владивостока. Но его популярность не спасла здание от местных архитектурных критиков. Люди считают его одним из самых уродливых зданий в городе. «С помощью этой конструкции разработчик совершил три преступления: развратил город серой бочкой, сделал это в историческом центре и сделал это прямо на площади», — ссылаясь на обсуждения интернет-пользователей написали авторы исследования о приморском сооружении.

К слову, многие приморские интернет-пользователи нередко вспоминают время, когда на месте торгового центра, признанного одним из самых уродливых в стране, располагался небольшой парк.