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06:43 (мск), источник: Восток Медиа

Торговый центр Владивостока признан одним из самых уродливых в стране

Приморцы любят вспоминать времена, когда на его месте был парк.

Строение владивостоского торгового центра признано одним из самых уродливых зданий в России. Рейтинг шедевров дурного вкуса появился на сайте Russia Beyond the Headlines, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Его составители выбрали десять, по их мнению безвкусных, российских зданий, построенных в России с 2000 года. В их числе оказались торговый центр Grand Furniture (Москва), театр Et Cetera (Москва), торговый центр Nautilus, отель Марриот (Сочи), бизнес-центр Ryumka (Тверь), торговый центр Fura (Кострома), торговый центр Кольцо (Казань), бизнес-центр «Санкт-Петербург Плаза», Почта России (Саранск) и торговый центр Clover House (Владивосток).

«Этот торговый центр открылся в 2007 году и быстро стал популярным среди жителей Владивостока. Но его популярность не спасла здание от местных архитектурных критиков. Люди считают его одним из самых уродливых зданий в городе. «С помощью этой конструкции разработчик совершил три преступления: развратил город серой бочкой, сделал это в историческом центре и сделал это прямо на площади», — ссылаясь на обсуждения интернет-пользователей написали авторы исследования о приморском сооружении.

К слову, многие приморские интернет-пользователи нередко вспоминают время, когда на месте торгового центра, признанного одним из самых уродливых в стране, располагался небольшой парк.

Опасаясь повторения подобных изменений в городе, владивостокцы по возможности протестуют против различных строек на месте скверов. Такая история, например, произошла на Бестужева, где на тот момент депутат хотел построить магазин.

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