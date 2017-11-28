Торговый центр Владивостока признан одним из самых уродливых в стране
Приморцы любят вспоминать времена, когда на его месте был парк.
Приморцы любят вспоминать времена, когда на его месте был парк.
Строение владивостоского торгового центра признано одним из самых уродливых зданий в России. Рейтинг шедевров дурного вкуса появился на сайте Russia Beyond the Headlines, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Его составители выбрали десять, по их мнению безвкусных, российских зданий, построенных в России с 2000 года. В их числе оказались торговый центр Grand Furniture (Москва), театр Et Cetera (Москва), торговый центр Nautilus, отель Марриот (Сочи),
«Этот торговый центр открылся в 2007 году и быстро стал популярным среди жителей Владивостока. Но его популярность не спасла здание от местных архитектурных критиков. Люди считают его одним из самых уродливых зданий в городе. «С помощью этой конструкции разработчик совершил три преступления: развратил город серой бочкой, сделал это в историческом центре и сделал это прямо на площади», — ссылаясь на обсуждения
К слову, многие приморские
Опасаясь повторения подобных изменений в городе, владивостокцы по возможности протестуют против различных строек на месте скверов. Такая история, например, произошла на Бестужева, где на тот момент депутат хотел построить магазин.