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06:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Резкое похолодание ожидается завтра в Приморье

Местами в крае пройдут небольшие и умеренные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Ближайшей ночью над Приморьем пройдет холодный фронт хабаровского циклона и вызовет местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, вечером с дождем. Температура воздуха к утру понизится до −6…−14 °C, в горных районах до -20 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Утром холодный фронт уйдет на северную часть Японского моря, днем на большей территории прояснит, небольшой снег сохранится лишь местами в центральных районах Приморья. На отдельных участках дорог гололедица. Днем резко похолодает, по сравнению с сегодняшним днем температурный фон понизится на 8−15 градусов, максимальная температура воздуха −8…−15°C, на побережье −1…−6°C.

Во Владивостоке ночью ожидается облачная с прояснением погода, в начале ночи возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах гололедица. Во второй половине ночи усилится северный ветер порывами до 18−23 м/сек. Температура воздуха к утру понизится до −6…−8 °C. День будет холодным и ветреным. Температура воздуха при сильном северном ветре понизится ещё на 1−2 градуса.

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