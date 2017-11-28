Резкое похолодание ожидается завтра в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Ближайшей ночью над Приморьем пройдет холодный фронт хабаровского циклона и вызовет местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, вечером с дождем. Температура воздуха к утру понизится до −6…−14 °C, в горных районах до -20 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Утром холодный фронт уйдет на северную часть Японского моря, днем на большей территории прояснит, небольшой снег сохранится лишь местами в центральных районах Приморья. На отдельных участках дорог гололедица. Днем резко похолодает, по сравнению с сегодняшним днем температурный фон понизится на 8−15 градусов, максимальная температура воздуха −8…−15°C, на побережье −1…−6°C.