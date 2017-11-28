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06:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутский бобслеист Алексей Негодайло лишился золотой медали Олимпиады-2014

Результат спортсмена аннулирован.

Чемпиона Олимпиады-2014 в Сочи, бобслеиста из Иркутска Алексея Негодайло лишили золотой медали. Об этом сообщает МОК.

Как стало известно, Алексей Негодайло признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских Играх в Сочи. Его результат аннулирован. Теперь иркутскому спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.

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