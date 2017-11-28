Встретить Новый год можно будет в любом парке Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Департамент культуры Москвы готовит праздничную программу на Новый год в 22 городских парках. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и других.

Главная тема этого сезона — театры. Каждая из 22 городских зон отдыха будет оформлена в своем неповторимом стиле. Везде пройдут интересные концерты, постановки и перформансы. Основная программа в парках начнется в 22:00 31 декабря и продлится до 02:00—03:00 1 января. Пресс-служба Мосгорпарка

Например, в новогоднюю ночь можно будет посетить «Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке. В январе 2018 года легендарному советскому актеру и музыканту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея прозвучат его песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Высоцкий, — «Гамлет» и «Живой». Всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классах по игре на гитаре и актерскому мастерству. На деревьях и зданиях на всей территории парка будут транслироваться 3D-проекции, посвященные жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

В Парке Горького Новый год отметят на катке, где московские диджеи в режиме нон-стоп сыграют сеты с тематическими песнями. На танцплощадке в конце центральной аллеи появится инсталляция-предсказатель. Гости парка смогут приложить ладонь к считывающему экрану и получить уникальное напечатанное предсказание на 2018 год. После боя курантов и салюта на главной сцене с аудиовизуальным шоу, подготовленным командой Tundra, выступит российская электронная группа D-Pulse.

Площадь катка в новогоднюю ночь будет сверкать и переливаться миллионом огней: на дорожках и аллеях появятся световые арт-объекты. У входа на лед установят инсталляцию «2018», которую специально для парка создал художник Сергей Овсейкин. Пресс служба Парка Горького

«Праздничную атмосферу на катке будут поддерживать актеры, которые закружат гостей в танце», — сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Мандариновая вечеринка запланирована в парке «Красная Пресня». Территорию украсят яркими декорациями, поставят оригинальные фотозоны. А мандариновые снеговики будут развлекать гостей и дарить им подарки. Вечер откроет выступление духового оркестра снеговиков, а продолжит шоу театра светового перформанса.

В саду «Эрмитаж» к новогодней ночи установят три цветные фотозоны. Желтую с декорациями дворца посвятят Золушке, красную с актерами в парадных мундирах, орехами и камином — Щелкунчику, а белую — замку Снежной королевы. Ночью у каждой из них начнется театральное шествие, в котором примут участие и гости праздника, и закончится оно у главной сцены. У новогодней елки артисты в образах фей и других сказочных существ будут раздавать бенгальские огни, светящиеся украшения и мандарины.

А в 01:00 прогремит салют.

С 22 декабря по 14 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00, а 31 декабря — с 10:00 до 03:00. Главными территориями праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.

В центре города развлекать гостей планируют на 21 площадке, а всего в Москве таких мест будет 69. Посетителей будут ждать более восьми тысяч мастер-классов и интерактивных программ, многочисленные спектакли, выступления уличных театров и концертные программы. Главной темой «Путешествия в Рождество» тоже станет театр.

В прошлом году Новый год и Рождество в парках встретили свыше 450 тысяч человек, а всего в течение зимних каникул городские парки посетили более 1,7 миллиона человек.

Программа праздничных мероприятий стартовала за два часа до боя курантов и закончилась под утро.

Парки, в которых гостей ждет праздничная программа на Новый год:

— Парк Горького;.

— парк «Сокольники»;.

— парк «Красная Пресня»;.

— парк «Красногвардейские пруды»;.

— парк «Кузьминки»;.

— парк «Садовники»;.

— парк «Фили»;.

— парк «Северное Тушино»;.

— парк 60-летия Октября;.

— парк 850-летия Москвы;.

— парк Победы на Поклонной горе;.

— парк искусств «Музеон»;.

— Таганский парк;.

— Бабушкинский парк;.

— Измайловский парк;.

— Лианозовский парк;.

— Перовский парк;.

— Гончаровский парк;.

— Воронцовский парк;.

— сад имени Баумана;.

— Сиреневый сад;.