Встретить Новый год можно будет в любом парке Москвы
Новогоднюю праздничную программу уже готовят в 22 столичных парках. В ночь с 31 декабря на 1 января горожан ждет
Новогоднюю праздничную программу уже готовят в 22 столичных парках. В ночь с 31 декабря на 1 января горожан ждет
Департамент культуры Москвы готовит праздничную программу на Новый год в 22 городских парках. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и других.
Главная тема этого сезона — театры. Каждая из 22 городских зон отдыха будет оформлена в своем неповторимом стиле. Везде пройдут интересные концерты, постановки и перформансы. Основная программа в парках начнется в 22:00 31 декабря и продлится до 02:00—03:00 1 января.
Например, в новогоднюю ночь можно будет посетить «Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке. В январе 2018 года легендарному советскому актеру и музыканту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея прозвучат его песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Высоцкий, — «Гамлет» и «Живой». Всем желающим предложат поучаствовать в
В Парке Горького Новый год отметят на катке, где московские диджеи в режиме
Площадь катка в новогоднюю ночь будет сверкать и переливаться миллионом огней: на дорожках и аллеях появятся световые арт-объекты. У входа на лед установят инсталляцию «2018», которую специально для парка создал художник Сергей Овсейкин.
«Праздничную атмосферу на катке будут поддерживать актеры, которые закружат гостей в танце», — сообщили в
Мандариновая вечеринка запланирована в парке «Красная Пресня». Территорию украсят яркими декорациями, поставят оригинальные фотозоны. А мандариновые снеговики будут развлекать гостей и дарить им подарки. Вечер откроет выступление духового оркестра снеговиков, а продолжит шоу театра светового перформанса.
В саду «Эрмитаж» к новогодней ночи установят три цветные фотозоны. Желтую с декорациями дворца посвятят Золушке, красную с актерами в парадных мундирах, орехами и камином — Щелкунчику, а белую — замку Снежной королевы. Ночью у каждой из них начнется театральное шествие, в котором примут участие и гости праздника, и закончится оно у главной сцены. У новогодней елки артисты в образах фей и других сказочных существ будут раздавать бенгальские огни, светящиеся украшения и мандарины.
С 22 декабря по 14 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и
В центре города развлекать гостей планируют на 21 площадке, а всего в Москве таких мест будет 69. Посетителей будут ждать более восьми тысяч
Программа праздничных мероприятий стартовала за два часа до боя курантов и закончилась под утро.
Парки, в которых гостей ждет праздничная программа на Новый год:
— Парк Горького;.
— парк «Сокольники»;.
— парк «Красная Пресня»;.
— парк «Красногвардейские пруды»;.
— парк «Кузьминки»;.
— парк «Садовники»;.
— парк «Фили»;.
— парк «Северное Тушино»;.
— парк 60-летия Октября;.
— парк 850-летия Москвы;.
— парк Победы на Поклонной горе;.
— парк искусств «Музеон»;.
— Таганский парк;.
— Бабушкинский парк;.
— Измайловский парк;.
— Лианозовский парк;.
— Перовский парк;.
— Гончаровский парк;.
— Воронцовский парк;.
— сад имени Баумана;.
— Сиреневый сад;.
— сад «Эрмитаж».