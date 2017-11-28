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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителю Новокуйбышевска разрешили сменить пол в паспорте без операций

В суде признали, что медицинской справки о транссексуальности для этого достаточно, ЗАГС согласился.

В Новокуйбышевском суде вынесли положительное решение по делу местного жителя — трансгендера. Ему в ЗАГСе не разрешили сменить пол в паспорте, неудовлетворившись медицинским заключением о наличии диагноза «транссексуальность». В организации заявили, что анатомической смены пола не произошло. Однако, герой нашей публикации не собирался сдаваться и обратился в суд, чтобы доказать: для смены пола не обязательно нужны операция и гормонотерапия.

— В ЗАГСе отказали в том числе потому, что до сих пор не утверждена форма справки, которую необходимо подавать для смены пола. Суд установил факт смены пола на основе диагноза без гормонотерапии и хирургических операций, — объяснила «Комсомольской правде — Самара» юрист Светлана Чернова.

Также она уточнила, что решение вступит в силу в течение 30 дней.

— В отзыве ЗАГС написал, что предоставляет решение вопроса на усмотрение суда, значит, обжаловать, не будет, и выполнит необходимые действия по смене пола в паспорте, — уточнила наша собеседница.

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