Жителю Новокуйбышевска разрешили сменить пол в паспорте без операций

В Новокуйбышевском суде вынесли положительное решение по делу местного жителя — трансгендера. Ему в ЗАГСе не разрешили сменить пол в паспорте, неудовлетворившись медицинским заключением о наличии диагноза «транссексуальность». В организации заявили, что анатомической смены пола не произошло. Однако, герой нашей публикации не собирался сдаваться и обратился в суд, чтобы доказать: для смены пола не обязательно нужны операция и гормонотерапия.

— В ЗАГСе отказали в том числе потому, что до сих пор не утверждена форма справки, которую необходимо подавать для смены пола. Суд установил факт смены пола на основе диагноза без гормонотерапии и хирургических операций, — объяснила «Комсомольской правде — Самара» юрист Светлана Чернова.

Также она уточнила, что решение вступит в силу в течение 30 дней.