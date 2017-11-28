Новый дом культуры строят в поселке Залари Иркутской области
Об этом 28 ноября 2017 года сообщила
Об этом 28 ноября 2017 года сообщила
В настоящий момент выполнено утепление фундамента и обустройство монолитной бетонной отмостки по всему периметру, специалисты прокладывают инженерные коммуникации — канализацию, вентиляцию, электроснабжение и водопровод, заканчивают монтаж окон и дверей здания. После завершения формирования теплового контура начнутся отделочные работы.
На первом этаже нового учреждения культуры будет оборудован зрительный зал на 210 мест, помещения для работы различных кружков, костюмерная комната. На втором этаже будет расположена библиотека,
Строительство дома культуры проходит в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» и финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Сметная стоимость проекта составляет 41,7 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком. Учреждение будет называться «Современник», как и старый дом культуры, который был построен в 1952 году. Его здание было снесено, так как находилось в аварийном состоянии и не подлежало капитальному ремонту. В новый дом культуры переедут шесть клубных формирований — студия прикладного творчества «Волшебная петелька», хореографические и вокальные коллективы, шахматный клуб «Белый король», а также любительский фольклорный ансамбль «Черёмушки», который имеет звание «народный».