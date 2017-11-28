Новый дом культуры строят в поселке Залари Иркутской области

Строительство дома культуры проходит в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» и финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Сметная стоимость проекта составляет 41,7 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком. Учреждение будет называться «Современник», как и старый дом культуры, который был построен в 1952 году. Его здание было снесено, так как находилось в аварийном состоянии и не подлежало капитальному ремонту. В новый дом культуры переедут шесть клубных формирований — студия прикладного творчества «Волшебная петелька», хореографические и вокальные коллективы, шахматный клуб «Белый король», а также любительский фольклорный ансамбль «Черёмушки», который имеет звание «народный».