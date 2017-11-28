Танец красноярских «рабов-эфиопов» победил на всероссийском конкурсе

Солисты балетной труппы Красноярского театра оперы и балета Надежда Панфилова и Даниил Костылев стали призерами престижного балетного состязания.

Как рассказали в пресс-службе оперного театра, на II Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов они заняли 2-е и 3-е места соответственно. Победу солистам принесло исполнение дуэта рабов-эфиопов «Балабели» из оперы «Аида» Дж. Верди.

«Это мой первый серьезный конкурс, и я очень рад третьей премии. Финальный тур был очень волнительным, поскольку нужно было показаться еще сильнее, — рассказал Даниил Костылев. — Благодаря участию в конкурсе я знаю, в каком направлении мне нужно развиваться, исправляя свои недостатки. Да и просто работать более усердно!».

Также в этом творческом состязании принимала участие артистка Красноярского оперного театра Анастасия Белоногова, которая стала дипломантом конкурса.

Конкурсные выступления проходили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. В этом году за звание сильнейших боролись более 80 участников из 21 российского города.