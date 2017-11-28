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07:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на шести улицах ограничивают движение транспорта

До 10 декабря будут сносить рекламные конструкции.

В Красноярске на шести улицах ограничивают движение.

В пресс-службе городской мэрии пояснили, что схема меняется из-за демонтажа рекламных конструкций. Работы будут проводиться ночью, с 24:00 до 01:00. Движение будет перекрыто не более чем на полчаса.

с 27 ноября до 3 декабря:

— по ул. Академика Киренского в районе жилого дома № 11;.

— по ул. Пограничников в районе здания № 115/1;.

— по ул. Караульная в районе здания № 80;.

с 4 до 10 декабря:

— по ул. Волжская в районе АЗС по ул. Спортивная, 80а;.

— ул. Академика Павлова в районе здания № 21;.

— по ул. Глинки в районе здания № 5; № 21.

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