В Красноярске на шести улицах ограничивают движение транспорта
До 10 декабря будут сносить рекламные конструкции.
До 10 декабря будут сносить рекламные конструкции.
В Красноярске на шести улицах ограничивают движение.
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с 27 ноября до 3 декабря:
— по ул. Академика Киренского в районе жилого дома № 11;.
— по ул. Пограничников в районе здания № 115/1;.
— по ул. Караульная в районе здания № 80;.
с 4 до 10 декабря:
— по ул. Волжская в районе АЗС по ул. Спортивная, 80а;.
— ул. Академика Павлова в районе здания № 21;.
— по ул. Глинки в районе здания № 5; № 21.