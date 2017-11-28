По улице Попова возобновилось двухстороннее движение
На светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую.
На светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Двухстороннее движение по улице Попова от Московской до Хохрякова вернули, как было раньше, так как транспорт активно поехал по проспекту Ленина и улице Татищева. Об этом сообщает
«Кроме того, на светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую, а временный светофор на Попова — Шейнкмана демонтировали. В настоящее время это самое оптимальное решение по организации движения», — сказал Сергей Яскевич.
Напомним, улица Попова временно стала односторонней летом 2015 года. Изменения в схеме дорожного движения были введены для удобства автомобилистов на время проведения строительства и реконструкции
Для удобства автомобилистов на участке Попова от Репина до Московской сохранено одностороннее движение в направлении Московской. По словам специалистов, в первую очередь это сделано для водителей, которые будут поворачивать с Попова в сторону Челюскинцев.