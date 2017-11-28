Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Военный переворот в Зимбабве
07:41 (мск), источник: Apiural.ru

По улице Попова возобновилось двухстороннее движение

На светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двухстороннее движение по улице Попова от Московской до Хохрякова вернули, как было раньше, так как транспорт активно поехал по проспекту Ленина и улице Татищева. Об этом сообщает информационно-аналитический департамент администрации города со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Сергея Яскевича.

«Кроме того, на светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую, а временный светофор на Попова — Шейнкмана демонтировали. В настоящее время это самое оптимальное решение по организации движения», — сказал Сергей Яскевич.

Напомним, улица Попова временно стала односторонней летом 2015 года. Изменения в схеме дорожного движения были введены для удобства автомобилистов на время проведения строительства и реконструкции улично-дорожной сети в районе Центрального стадиона.

Для удобства автомобилистов на участке Попова от Репина до Московской сохранено одностороннее движение в направлении Московской. По словам специалистов, в первую очередь это сделано для водителей, которые будут поворачивать с Попова в сторону Челюскинцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Владимир Путин приедет на Архиерейский собор
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь