По улице Попова возобновилось двухстороннее движение

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двухстороннее движение по улице Попова от Московской до Хохрякова вернули, как было раньше, так как транспорт активно поехал по проспекту Ленина и улице Татищева. Об этом сообщает информационно-аналитический департамент администрации города со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Сергея Яскевича.

«Кроме того, на светофоре Попова — Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую, а временный светофор на Попова — Шейнкмана демонтировали. В настоящее время это самое оптимальное решение по организации движения», — сказал Сергей Яскевич.

Напомним, улица Попова временно стала односторонней летом 2015 года. Изменения в схеме дорожного движения были введены для удобства автомобилистов на время проведения строительства и реконструкции улично-дорожной сети в районе Центрального стадиона.