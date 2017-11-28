Самых умных собак в мире показали на выставке в Новосибирске

В зале собрались десятки собак, но никто не лаял и не кусал. К выставкам их готовят с детства — хвостатые привыкли. Не нервничает даже с виду грозный Заман. Это стереотип, что среднеевропейские овчарки злые, говорит хозяйка пса Юлия Шахова.

— Собаки добродушные, очень умные. Это самая думающая порода в мире, пес способен самостоятельно принимать решения, если его правильно воспитать, — говорит хэндлер Юдия Шахова.

Встречают на выставке, так скажем, по одежке. Важно, как собака сложена, какая у нее шерсть, окрас. Смотрят в статике и в движении. Перед выходом на ринг владельцы делают прически своим питомцам, если шевелюра позволяет. Но даже самая симпатичная собака не станет лучшей, если покажет острые зубы.

— Естественно, поведение — это очень важно. Если собака агрессивная, то ей могут снизить оценку или вообще дисквалифицировать, — говорит организатор Вероника Волковыская.

Судьи выбирают лучшего представителя породы, для каждой — свои критерии. Алабаи, например, обязательно должны быть с мощным туловищем и крупной головой. А вот собаки японской породы сиба-ину, напротив, миниатюрными — не больше 40 сантиметров в холке. В первую очередь, судьи смотрят животному на голову и в глаза. Важны постановка ушей и форма глаз.

Сначала выставка общая, где выбирают одного победителя, потом отдельно — по породам. Это первые соревнования за Уралом среди сиба-ину. Один из участников — рыжий пес с неофициальным именем Васька, а по документам Домиштарк кавасаки ниндзя — приехал из Бийска покорять судей. В его копилке есть титулы чемпиона мира, юного чемпиона. Теперь претендует на звание чемпиона национального клуба. Выглядеть и вести себя надо соответствующе.

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— Конечно, нужны курс дрессировки, ринговая подготовка. Собака должна уметь себя подавать, слушать хозяина. Необходимы мытье, правильная сушка. Сибу не рекомендуют стричь, все должно быть натуральным, — рассказала хэндлер Оксана Зябрина.