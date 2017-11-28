Самых умных собак в мире показали на выставке в Новосибирске
В Новосибирске прошла Всероссийская выставка собак, в рамках которой впервые за Уралом провели моновыставку японских
В Новосибирске прошла Всероссийская выставка собак, в рамках которой впервые за Уралом провели моновыставку японских
В зале собрались десятки собак, но никто не лаял и не кусал. К выставкам их готовят с детства — хвостатые привыкли. Не нервничает даже с виду грозный Заман. Это стереотип, что среднеевропейские овчарки злые, говорит хозяйка пса Юлия Шахова.
— Собаки добродушные, очень умные. Это самая думающая порода в мире, пес способен самостоятельно принимать решения, если его правильно воспитать, — говорит хэндлер Юдия Шахова.
Встречают на выставке, так скажем, по одежке. Важно, как собака сложена, какая у нее шерсть, окрас. Смотрят в статике и в движении. Перед выходом на ринг владельцы делают прически своим питомцам, если шевелюра позволяет. Но даже самая симпатичная собака не станет лучшей, если покажет острые зубы.
— Естественно, поведение — это очень важно. Если собака агрессивная, то ей могут снизить оценку или вообще дисквалифицировать, — говорит организатор Вероника Волковыская.
Судьи выбирают лучшего представителя породы, для каждой — свои критерии. Алабаи, например, обязательно должны быть с мощным туловищем и крупной головой. А вот собаки японской породы
Сначала выставка общая, где выбирают одного победителя, потом отдельно — по породам. Это первые соревнования за Уралом среди
— Конечно, нужны курс дрессировки, ринговая подготовка. Собака должна уметь себя подавать, слушать хозяина. Необходимы мытье, правильная сушка. Сибу не рекомендуют стричь, все должно быть натуральным, — рассказала хэндлер Оксана Зябрина.
Всероссийские соревнования вышли за пределы страны. Приехали на выставку владельцы породистых собак и из Казахстана. Судьи выбирали лучших в нескольких номинациях: бэйби — собаки возрастом от трех до шести месяцев, щенки и юниоры. В последней номинации вторым стал герой нашего сюжета — 70-килограммовый щенок Заман. Лучшей собакой выставки выбрали американскую акиту.