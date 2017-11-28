За челябинскими полицейскими в Дагестан отправилась колонна машин

В понедельник из Челябинска в город Кизилюрт Республики Дагестан отправилась автомобильная колонна с целью доставки в регион материально-технического имущества и личного состава полиции Челябинской области. Старшим колонны назначен полковник Сергей Никитин.

— Командировка личного состава сводного отряда главка МВД по Челябинской области заканчивается в декабре, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Наших полицейских в городе Кизилюрт сменят сотрудниками МВД другого субъекта Российской Федерации.

Колонна в Дагестан пошла не налегке. Вместе с сопровождающими отправлены посылки и письма от родных и близких, а также подарки к Новому году для челябинских полицейских, продолжающих нести службу в городе Кизляр республики Дагестан.