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07:36 (мск), источник: Комсомольская правда

За челябинскими полицейскими в Дагестан отправилась колонна машин

Из Кизилюрта на Южный Урал доставят людей и технику.

В понедельник из Челябинска в город Кизилюрт Республики Дагестан отправилась автомобильная колонна с целью доставки в регион материально-технического имущества и личного состава полиции Челябинской области. Старшим колонны назначен полковник Сергей Никитин.

— Командировка личного состава сводного отряда главка МВД по Челябинской области заканчивается в декабре, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Наших полицейских в городе Кизилюрт сменят сотрудниками МВД другого субъекта Российской Федерации.

Колонна в Дагестан пошла не налегке. Вместе с сопровождающими отправлены посылки и письма от родных и близких, а также подарки к Новому году для челябинских полицейских, продолжающих нести службу в городе Кизляр республики Дагестан.

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