Шоумен Александр Пушной вновь приедет в Иркутск на РобоСиб

Специальным гостем и ведущим фестиваля робототехники в Иркутске РобоСиб-2017 в третий станет телеведущий Александр Пушной. Об этом сообщают организаторы.

Александр Пушной в этом году не только выступит как ведущий, но и представит собственную музыкальную программу, а также проведет серию научных опытов. Например, визуализирует звук, раскроет секреты непромокаемых покрытий и материалов.

«С каждым годом участники РобоСиба молодеют. Современные дети родились в то время, когда роботы уже прочно вошли в повседневную жизнь. Их совершенно не удивляют высокие технологии, они разбираются с ними на уровне взрослых. Думаю, что, когда они вырастут, то уже будут говорить с роботами практически на одном языке», — рассказал Александр Пушной.