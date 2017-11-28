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07:48 (мск), источник: АиФ Иркутск

Шоумен Александр Пушной вновь приедет в Иркутск на РобоСиб

Пушной покажет физическое и музыкальное шоу.

Специальным гостем и ведущим фестиваля робототехники в Иркутске РобоСиб-2017 в третий станет телеведущий Александр Пушной. Об этом сообщают организаторы.

Александр Пушной в этом году не только выступит как ведущий, но и представит собственную музыкальную программу, а также проведет серию научных опытов. Например, визуализирует звук, раскроет секреты непромокаемых покрытий и материалов.

«С каждым годом участники РобоСиба молодеют. Современные дети родились в то время, когда роботы уже прочно вошли в повседневную жизнь. Их совершенно не удивляют высокие технологии, они разбираются с ними на уровне взрослых. Думаю, что, когда они вырастут, то уже будут говорить с роботами практически на одном языке», — рассказал Александр Пушной.

Напомним, РобоСиб-2017 пройдёт 30 ноября и 1 декабря в Сибэкспоцентре. Заявки на участие уже подало 300 команд из 20 городов.

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