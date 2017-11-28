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07:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

100-летняя жительница Красноярска попала на шоу к Максиму Галкину

Марфа Степановна раскрыла шоумену секрет долголетия.

Красноярка Марфа Конечных, которой в этом году исполнилось 100 лет, поделилась секретом долголетия в эфире программы «Старше всех».

Пенсионерка призналась, что дожить до 100 лет ей помогли спокойствие и любовь. Марфа Степановна много лет жила в Железногорске, где работала в военной организации, за что и была награждена шестью медалями. Долгое время женщина была бригадиром на лесоповале. Со слов пенсионерки, там её все уважали и слушались.

Ведущий шоу Максим Галкин уточнил: «Может у вас в руках был пулемет, поэтому и слушались?». Пенсионерка ответила: «Да!», после этого зал взорвался аплодисментами.

Кстати, в этом году Марфа Степановна стала участницей конкурса «Слава созидателей», который проводится в Железногорске. В рамках конкурса интервью с ней записал ее правнук, учащийся Дворца творчества Данила Черноков.

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