100-летняя жительница Красноярска попала на шоу к Максиму Галкину

Красноярка Марфа Конечных, которой в этом году исполнилось 100 лет, поделилась секретом долголетия в эфире программы «Старше всех».

Пенсионерка призналась, что дожить до 100 лет ей помогли спокойствие и любовь. Марфа Степановна много лет жила в Железногорске, где работала в военной организации, за что и была награждена шестью медалями. Долгое время женщина была бригадиром на лесоповале. Со слов пенсионерки, там её все уважали и слушались.

Ведущий шоу Максим Галкин уточнил: «Может у вас в руках был пулемет, поэтому и слушались?». Пенсионерка ответила: «Да!», после этого зал взорвался аплодисментами.