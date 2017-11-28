Омскую биатлонистку Романову лишили олимпийской медали

МОК продолжает терроризировать российских спортсменов. На этот раз Олимпийский комитет добрался до биатлона.

Сочинских медалей, завоеванных в 2014 году в Сочи, лишили сразу двух спортсменок. Среди них — и омичка Яна Романова (то же решение приняли и в отношении ее подруги по команде Ольги Вилухиной. — Прим. Авт.).

Напомним, на зимних Играх 3 года назад биатлонистка взяла серебро. От руководства страны и облправительства призер получила еще и денежную награду — 4 миллиона рублей.

Причина решения та же: в Международном Олимпийском комитете уверены, будто спортсмены нарушили антидопинговые правил. Что именно кроется под этой обтекаемой формулировкой, непонятно.