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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Омскую биатлонистку Романову лишили олимпийской медали

На играх-2014 наша спортсменка взяла серебро.

МОК продолжает терроризировать российских спортсменов. На этот раз Олимпийский комитет добрался до биатлона.

Сочинских медалей, завоеванных в 2014 году в Сочи, лишили сразу двух спортсменок. Среди них — и омичка Яна Романова (то же решение приняли и в отношении ее подруги по команде Ольги Вилухиной. — Прим. Авт.).

Напомним, на зимних Играх 3 года назад биатлонистка взяла серебро. От руководства страны и облправительства призер получила еще и денежную награду — 4 миллиона рублей.

Причина решения та же: в Международном Олимпийском комитете уверены, будто спортсмены нарушили антидопинговые правил. Что именно кроется под этой обтекаемой формулировкой, непонятно.

Как сообщает ТАСС, биатлонисток пожизненно лишили права участвовать в Олимпийских Играх. Ответных заявлений от российской стороны пока не последовало.

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