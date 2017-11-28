В Красноярске обрежут 5 тысяч деревьев, которые мешают водителям

В Красноярске стартует сезон плановой обрезки деревьев — такие работы начинаются с наступлением холодов, когда деревья впадают в анабиоз. Продолжаются они, как правило, до конца апреля.

Уход за деревьями в парках, скверах, на площадях, аллеях и вдоль основных магистралей города в рамках контракта осуществляет муниципальное предприятие Управление зелёного строительства. В ближайшее время озеленители проведут санитарную обрезку 890 деревьев (с ее помощью убирают обломанные, больные, сухие или опасно нависающие ветви), формовочную обрезку 3200 деревьев (её делают для того, чтобы придать кроне эстетичную форму и убрать нависшие ветки), более 400 деревьев подвергнутся омолаживающей обрезке (проводится на переросших, обломанных деревьях, а также деревьях с опасно перегруженными стволами).

В год таким образом обрабатывают около 24 тысяч деревьев. В планах этого сезона сохранить тот же объём работы. Заявки на обрезку принимают в районных администрациях, управляющих компаниях и службе 005.

Деревья, которые ограничивают видимость светофоров, дорожных знаков и другой информации, обрабатывает предприятие ИП Топинский Ю. Н. В этом сезоне специалисты обрежут кроны 4926 деревьев, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.