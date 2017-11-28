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08:04 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Москве прошло заседание оргкомитета зимней Универсиады-2019

В Красноярске готовятся 22 объекта, из них 14 — в стадии строительства.

Источник: Reuters

Встал вопрос о покупке карет скорой помощи, потребуется 50 машин, оборудованных средствами радиосвязи и интеграции в медицинские информационные системы. Автомобили будут дежурить все дни Универсиады на спортивных площадках и в местах, где спортсмены будут жить.

Также стали известны подробности эстафеты огня Универсиады. Она пройдёт с 20 сентября по 2 марта. Огонь побывает в 16 крупных городах России. Красноярская Универсиада откроется 2 марта 2019 года.


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