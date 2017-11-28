В Москве прошло заседание оргкомитета зимней Универсиады-2019

Встал вопрос о покупке карет скорой помощи, потребуется 50 машин, оборудованных средствами радиосвязи и интеграции в медицинские информационные системы. Автомобили будут дежурить все дни Универсиады на спортивных площадках и в местах, где спортсмены будут жить.



Также стали известны подробности эстафеты огня Универсиады. Она пройдёт с 20 сентября по 2 марта. Огонь побывает в 16 крупных городах России. Красноярская Универсиада откроется 2 марта 2019 года.





